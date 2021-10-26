VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa İstanbul, Sürdürülebilir Borsalar Girişimi Türev Borsaları Ağı'na Kurucu Üye Oldu
Esnafa çifte müjde
Gümrüklerde yeni dönem başlıyor
Zincir marketler için hesap günü!
MOSSAD ajanının ev arkadaşı konuştu
Büyükelçilerden geri adım
Kandil'den HDP'ye ''600 yeni adam'' talimatı!
Avrupa'nın iş rotası Türkiye
Keşke herkes benim kadar cesur olsa!
İdo evlendi sıra bende
Antioksidan deposu Kırmızı pancar
Boğaz ağrısına bitkisel çözüm: meyankökü
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 26 Ekim
Korona çocukların gözlerini bozdu
Yapay tatlandırıcılar hastalığa davetiye çıkarıyor
Her 10 kişiden 7'si kilosundan memnun değil
İkinci el online oto pazarında en çok satılanlar belli oldu
MEB'den lise öğrencileri için yeni proje!
Başkan Erdoğan, Özbek mevkidaşı Mirziyoyev ile görüştü
Rusya: Sudanlılar ülkedeki iç sorunlarını kendi başına çözmeli
Price: Türkiye ile iş birliği arayışındayız
Kovid-19 geçirenlerin yaklaşık dörtte biri zihinsel sorunlar yaşıyor
Türkiye'de 27 bin 663 yeni vaka tespit edildi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, erken seçim tarihini verdi
26 Ekim 2021 Salı 08:00:00 - Güncelleme:26 Ekim 2021 Salı 08:00:00

Yapay tatlandırıcılar hastalığa davetiye çıkarıyor

ABONE OL

Uzmanlar, yapay tatlandırıcılı içecekler ve işlenmiş gıdaların, vücuda olumsuz etkileri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sedat Üstündağ, diyabetin tüm dünyada çığ gibi yayılmaya ve insan hayatını olumsuz etkilemeye devam ettiğini belirtti.

Uzmanlar, yapay tatlandırıcılı içecekler ve işlenmiş gıdaların, vücuda olumsuz etkileri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sedat Üstündağ, diyabetin tüm dünyada çığ gibi yayılmaya ve insan hayatını olumsuz etkilemeye devam ettiğini belirtti. Üstündağ, yapay tatlandırıcılı ürünlerin, vücuda birçok olumsuz etkisi olduğunu ifade ederek, diyabet başta olmak üzere pek çok hastalığın meydana gelmesine zemin hazırladığına dikkati çekti. Yapay tatlandırıcıların kullanım alanının yaygınlaştığını anlatan Üstündağ, şunları kaydetti: "Yapay tatlandırıcı içeren içeceklerle doğal içeceklerin karşılaştırıldığı çalışmalarda, söz konusu yapay tatlandırıcılı içeceklerin sağlığı olumsuz etkilediği net bir şekilde ortaya konulmuştur. Dolayısıyla doğal olanla beslenmek, doğal olanı tüketmek ve hareketi artırmak çağımızın vebası diyebileceğimiz obezite ve diyabetten korunmakta çok önemlidir. Yapay tatlandırıcılı ve işlenmiş gıdaları tüketirken iki kere düşünmemiz lazım. Muhakkak içerdiklerine bakmamız lazım. Şeker oranı nedir, tuz oranı nedir, bunlara bakılmalı. Doğal beslenme zincirimizde bulunmayan hangi yapay maddeleri, koruyucu ve katkı maddelerini içeriyor, bunlara bakıp değerlendirmemiz lazım. Bu paketli işlenmiş ürünler miktar olarak hafif ancak içerdikleri anlamıyla vücuda yükü ağır olan gıdalar oluyorlar. Bunları tüketirken bilinçli olmalıyız, esasen gıda okuryazarı olmak gerekli."

Etiketler : Yapay tatlandırıcılar Prof. Dr. Sedat Üstündağ yapay tatlandırıcılı içecekler
Şırnak'ta yoğun ilgi

Şırnak'ta yoğun ilgi
Eser Yenenler, Deniz Akkaya'yı ti'ye aldı: Şişmanlar da Deniz'e bayılıyordu

Eser Yenenler, Deniz Akkaya'yı ti'ye aldı: Şişmanlar da Deniz'e bayılıyordu
Arkadaş anısına

Arkadaş anısına
Tatlıses aşka geldi

Tatlıses aşka geldi
Çağan Irmak'tan Çağatay'a övgü

Çağan Irmak'tan Çağatay'a övgü
'Mete Başkan' ekrana döndü

'Mete Başkan' ekrana döndü
Sevgilisinden Hadise'ye romantik kutlama!

Sevgilisinden Hadise'ye romantik kutlama!

"Baba olmak hayatın en güzel rengi"

"Baba olmak hayatın en güzel rengi"
Kavgası eksik olmayan aşk bitti! Didem Soydan Burak Deniz ayrıldı

Kavgası eksik olmayan aşk bitti! Didem Soydan Burak Deniz ayrıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER