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30 Ağustos 2021 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2021 Pazartesi 09:30:00

Yanıklar tedavi edilmezse eklem kısıtlılığı gelişebilir

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Evde en çok meydana gelen kazaların başında yanıklar geliyor. Evde meydana gelen yanıklarda ıslak pansuman yapılması ve bunun sık sık değiştirilmesi gerektiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, "Evdeki temiz bir tülbent, gazlı bezi sık sık musluk suyuyla ıslatıp yanık bölgesinin soğuk kalması sağlanmalı. Yanığa yoğurt, diş macunu gibi ürünler sürmek doğru değil. Bunlar enfeksiyona eğilimi artırabilir. Amacımız hasar gören deriyi serinletmek, soğutmak olmalı. Bunu suyla yapabiliriz" açıklamasında bulundu. Yanıkların uygun tedavi edilmemesi durumunda ikinci derece yanığın üçüncü dereceye ilerleyebildiğine dikkat çeken Dr. Kübra Esen Salman, "Yanığa bağlı iz kalabilir. Eklem bölgesinde oluşan yanıklar tedavi edilmediğinde kontraktürler oluşur ve eklem kısıtlılığı gelişebilir. Açık yaralar enfekte olabilir, bu bölgelerden ciddi su kaybı olabilir ve bu durum hayati tehlike oluşturabilir" dedi.

KOYU TENLİLERDE LEKE KALMA İHTİMALİ YÜKSEK

Deri rengine ve güneş ışığına verdiği yanıta göre 6 tip deri olduğunu söyleyen Dr. Kübra Esen Salman, "Bunlardan birincisi açık beyaz renk deriye sahip olan kolayca yanan hiç bronzlaşmayanlardır. Altıncısı ise siyah deri rengine sahip olan hiç yanmayan sadece bronzlaşan kişilerdir. Yani açık deri rengine sahip olanlar yanıklara karşı daha hassastır ancak oluşan yanık geçtikten sonra oluşan lekeler açık tenlilerde daha az kalıcıdır. Koyu tenlilerde yanık daha zor oluşsa da leke kalma ihtimali daha yüksektir" diye konuştu.

Etiketler : yanık eklem kısıtlılığı yanık kazası kaza ev kazası esen salman
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