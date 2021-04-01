  • BIST
    1410.42
  • Dolar
    8,1895
  • Euro
    9,6603
  • Altın
    452,3590
İstanbul
3 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Johnson & Johnson aşılarında skandal: 15 milyon doz çöpe gitti
NATO ile Rusya karşı karşıya: Havada yaşanan en büyük restleşme!
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Ülke genelinde etkili olacak!
Koza Altın
Putin'in kapısını çaldılar!
DHKP-C'li terörist itiraf etti: "Seçmen bilgileri elimizde"
ABD-Rusya krizinde sıcak gelişme!
O sözleri affetmedi!
Kadroya giremez dediler
Günlük burç yorumları
Göz önünde renkli ışıklar ‘glokom' belirtisi
Fazla kilo, organları kanser gibi etkiliyor
Güçlü bağışıklık için renkli beslenin
Yağlanma karaciğer yetmezliğine neden olabilir!
Yeni bir koronavirüs türü tespit edildi
Gökçeada'da solunum güçlüğü çeken Kovid-19 hastası, helikopterle Çanakkale'ye götürüldü
Washington'da silahlı saldırı: 4 yaralı
Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı ile ilgili önemli açıklama
BM: Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki insan hakları ihlallerinin arkasında Rus paralı askerleri var
Bolsonaro: Bu sorunu evde kalarak çözemeyiz
Türkiye'de vaka sayısı 40 bine yaklaştı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kısıtlamadan muaf tutulacaklar
Rus diplomata casusluk suçlaması
Kira, gelir kaybı desteği! Başvuru süreleri uzatıldı
01 Nisan 2021 Perşembe 07:10:00 - Güncelleme:01 Nisan 2021 Perşembe 07:10:00

Yağlanma karaciğer yetmezliğine neden olabilir!

ABONE OL

Hareketsizlik ve kalori içeriği yüksek beslenme alışkanlığının neden olduğu karaciğer yağlanması arttığında iltihap oluşabiliyor. Bu da karaciğer yetmezliğine, hatta karaciğer kanserine bile neden olabiliyor.

Günümüzde giderek artan hareketsizlik ve kalori içeriği yüksek beslenme alışkınlığı karaciğer yağlanmasının hızla yaygınlaşmasına neden oluyor. Çocuklarda ve 40 yaşın altındaki erişkinlerde organ nakli gerektiren karaciğer yetmezliğinin en hızla artan sebebi olan bu hastalık, ülkemizde her 4 kişiden birini tehdit ediyor! Üstelik karaciğer yağlanmasının genellikle belirti vermeden ilerlediğine dikkat çeken Acıbadem Fulya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Kocakaya, "Karaciğer yağlanmasına zamanında müdahale etmek yaşamsal öneme sahip. Çünkü yağlanma miktarı arttığında karaciğerde iltihap oluşabiliyor. Bu iltihaplanma da karaciğer yetmezliğine, hatta karaciğer kanserine bile neden olabiliyor. Dolayısıyla hiçbir yakınması olmasa bile risk faktörü olan her bireyin yıllık, yağlanma için risk faktörü bulunmayanların ise yaşlarına uygun olarak önerilen rutin check-up programları dahilinde taramalara tabi tutulmaları, karaciğer yağlanmasının erken teşhis edilebilmesi için çok önemli." diyor.

DİYABET VE KOLESTEROL TETİKLER

Karnımızın sağ üst tarafında bulunan karaciğer; kandaki toksinleri temizlemek, vücudun detoks sistemine yardımcı olmak ve safra salgısı üretmek gibi önemli işlevler üstleniyor. Protein, karbonhidrat, yağ ve vitaminlerin yanı sıra ilaçların da vücutta işlem görmesine yardımcı olan, kanın pıhtılaşmasında da rol oynayan karaciğerin 500'e yakın görevi bulunuyor. Karaciğer yağlanması, bu organı oluşturan hücrelerin içinde yağ birikimi olarak tanımlanıyor. Karaciğer yağlanmasında alkol kullanımı önemli rol oynasa da, her yağlanma bu sebepten kaynaklanmıyor. Dr. Ozan Kocakaya, "Karaciğer yağlanması iki şekilde karşımıza çıkıyor. Karaciğerde henüz iltihabi hasar başlamamış olabiliyor veya karaciğerde iltihabi durum da gelişmiş olabiliyor. Bu tabloya da yağlı karaciğer iltihabı deniyor. Aşırı kilo, diyabet, yüksek kolesterol ve bazı tedaviler karaciğer yağlanmasına neden olan faktörleri oluşturuyor" diyor.

TANI GENELDE TESADÜFEN KONULUYOR

Karaciğerde yağlanmanın, genellikle belirti vermediği için ancak başka nedenlerle yapılan tetkikler veya sağlığın sürdürülebilmesi için yapılan düzenli taramalar sırasında tespit edilebildiğini ifade eden Dr. Ozan Kocakaya, şöyle devam ediyor: "Karaciğerde yağlanmanın tanısı muayene ve üst karın ultrasonografisi ile konuyor. Tanı konulduktan sonra karaciğerde iltihap olup olmadığı, karaciğerin işlevlerini yerine getirip getirmediğini tespit edebilmek için çeşitli testlerin yanı sıra ultrason, tomografi ve MR gibi görüntüleme yöntemleri kullanılıyor. Bazen karaciğer biyopsisi de gerekebiliyor. Bu durumda ince bir iğneyle küçük bir karaciğer dokusu alınıp, hücreler mikroskop altında inceleniyor. Böylece hasarın boyutu, iltihabın düzeyiyle ilgili bilgiler ediniliyor."

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN SİROZA NEDEN OLUR

Zamanında müdahale edilmeyen yağlı karaciğerde oluşan karaciğer iltihapları ilerleyerek 'siroz' adı verilen ciddi ve geri dönüşü olmayan hastalığa neden olabiliyor. Sirozun "bacaklarda şişlik, karında sıvı birikimi, nefes darlığı ve yorgunluk" şeklinde belirtilerle kendini gösterdiğini dile getiren Dr. Ozan Kocakaya, "Siroz ya da karaciğer yetmezliğine ek olarak, yağlı karaciğerde iltihaplanma kimi zaman siroz gelişiminin öncesinde dahi doğrudan karaciğer kanserine yol açabiliyor. Bu nedenle yağlı karaciğere bağlı iltihabi hasarı olanlar düzenli aralıklarla doktora görünmeli, karaciğer işlevlerini ve yapısını kontrol ettirmeli" diyor.

İdeal kiloya ulaşın, Akdeniz tipi beslenin

Karaciğer yağlanmasında tedaviyle sorunun ilerlemesi durdurulabiliyor, var olan yağlanma tamamen geriletilebiliyor. Tedavide hedef; bu tabloya neden olan etmenlerin ortadan kaldırılması. Hastaların kilo vererek ideal kiloya ulaşmalarının, kan şekeri düzeyinin kontrol altında tutulmasının ve kolesterol düzeyinin düşürülmesinin önemli olduğunu kaydeden Dr. Ozan Kocakaya, "Hasta karaciğerini yoran bir tedavi kullanıyorsa bu tedavi de kesilebiliyor. Tüm bu önlemler hem karaciğerin yükünü hem de kalp hastalıkları ve felç riskinizi azaltıyor" diyor. Sorunun önüne geçmek için meyve ve sebzeden zengin beslenmek gerektiğini vurgulayan Dr. Ozan Kocakaya, un, şeker ve hayvansal gıdaların kısıtlı alındığı "Akdeniz tipi" beslenmenin, düzenli egzersiz yapmanın yağlanmanın düzelme sürecini hızlandıracağını belirtiyor.

Etiketler : karaciğer yetmezliği yağlanma Dr. Ozan Kocakaya
Hem pop hem caz

Hem pop hem caz
Yoğun tempoya deniz molası

Yoğun tempoya deniz molası
Tadilat bitti sırada reklam var

Tadilat bitti sırada reklam var
Türkiye güzelinin kalbini Murat çaldı

Türkiye güzelinin kalbini Murat çaldı
Detoks kampında altı gün!

Detoks kampında altı gün!
Kişisel gelişim için ADB'de

Kişisel gelişim için ADB'de
Suç dizisinde doktor

Suç dizisinde doktor
Sahneleri özledi

Sahneleri özledi
Tamer'in pandemi köşesi

Tamer'in pandemi köşesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER