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23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:30:00

Vücudu susuz bırakmak böbrek taşı yapar

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Ağrısı, doğum sancısı ile eşdeğer görülen böbrek taşı şikâyetleri, akla yetersiz su tüketimi ve gıdaların yeteri kadar temiz yıkanmamasını getiriyor.

Ağrısı, doğum sancısı ile eşdeğer görülen böbrek taşı şikâyetleri, akla yetersiz su tüketimi ve gıdaların yeteri kadar temiz yıkanmamasını getiriyor. Halk arasında böbrek taşı olarak bilinen 'üriner sistem taşları', çoğunlukla idrar içerisinde olan maddeler arasındaki dengenin bozulması sonucu oluşuyor. Bu dengeyi bozan sebeplerin başında ise enfeksiyon geliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Akıncı, taş oluşumu önlemek ve alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı: "Obez olmamak, hareketsiz olmamak (kemiklerden kalsiyum mobilizasyonunu önler), su içmemek (idrar konsantrasyonunu arttırır), çok et yemek (ürik asit taşlarına sebep olabilir), sebze yememek(idrarın Ph değerini bozar), az meyve tüketmek (İdrarın Ph değerini bozar), aşırı rafine gıda almak - lifsiz gıda tüketmek (bağırsak sağlığını etkiler) aşırı şeker ve tuz tüketimi (bağırsaklardan kalsiyum ve oksalat emilimini arttırır).

Taş oluşumunu önlemek için ise: lifli gıdayla beslenmek, tuz tüketmemek, bol su içmek, çok hareketli olmak, her gün bir limon tüketmek, var olan metabolik hastalıkların tedavisini sağlamak".

Etiketler : su böbrek taşı böbrek hastalıkları
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