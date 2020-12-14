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14 Aralık 2020 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:14 Aralık 2020 Pazartesi 10:00:00

Vücudu dinlendirmek de bağışıklığı güçlendirir

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Koronavirüs vakalarının artış göstermesinin ardından bağışıklık sisteminin nasıl güçlü tutulacağı konusu öne çıktı.

Vatandaşlara önerilerde bulunan uzmanlar, bu dönemde yeteri kadar dinlenilmesi, vücut sıcaklığının korunması gerektiğini özellikle vitamin ve protein ağırlıklı beslenilmesi gerektiğini söyledi. İç Hastalıkları Uzmanı Necdet Yetim, "Vücudumuzun bağışıklık sistemi önemli. Vücudunuz ne kadar bağışıklık açısından güçlüyse hastalıklarla o kadar daha az karşılaşıyoruz. Ayrıca hastalıklar daha hafif seyrediyor. 

Bağışıklık sistemi için en önemli şeyler şunlar. Bir, vücudun yeteri kadar dinlenmesi. Bu çok önemli bir konu ancak ihmal ediliyor. Yeteri kadar uyku önemlidir. Bunun yanındaki bağışıklığın güçlü olması için diğer önemli konuların başında vitaminler geliyor. Yeterli vitamin almak da önemli. Vitaminlerde iş bitmiyor, proteinler de önemli. Proteinler antikor oluşmasını sağlar. Bunun yanında vücudumuzun kalorisini iyi tutmak önemli. Bu dönemde aşırı diyet ya da perhiz önermeyiz. Dengeli bir şekilde beslenmeli ve yeteri miktarda sıvı almalıyız. Vücut sıcaklığı da önemli. Vücudumuzun sıcaklığını korumalıyız. Vücut sıcaklığımız düşünce direncimiz de düşüyor" dedi.

Etiketler : koronavirüs sağlık bağışıklık
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