Vitaminin fazlası zehirler

Pandemide kontrolsüz vitamin tüketimi arttı. Kovid-19 nedeniyle vitamin kullanımının patladığına dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Erbaş, "C, E ve D vitaminlerinin Kovid-19'dan koruyucu etkisi çeşitli araştırmalarla ortaya konulmuştur. Ancak vitamin kullanımı, çok titiz ve çok düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Eksikliği veya fazlalığı, kan testleri ile belirlenip tedavi planı uzman hekimlerce yapılmalıdır. Rastgele alınan vitaminlerin vücuda toksik etkisi bilinmelidir. Kontrolsüz vitamin kullanımının ölümcül sonuçlarının olacağı bilinmeli" dedi. Tükettiğimiz bazı yiyeceklerin vitamin ve mineraller açısından daha zengin olduğunu dile getiren Uzm. Dr. İsmail Erbaş, vitamin eksikliklerinin de ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.



KEMİKLER İÇİN YUMURTA VE SOMON

Kan, kalsiyum ve fosfor seviyelerinin korunmasına yardımcı olarak kemikleri güçlendiren D vitamininin, diş ve yeni kemik oluşumunda önemine değinen Uzm. Dr. İsmail Erbaş, şu bilgileri paylaştı: "Çocuklarda D vitamini eksikliği raşitizm, kemik deformitesi ve diş hasarına neden olabilir. Yetişkinlerde D vitamini eksikliği osteomalazi, kemik kırıkları ve diş çürümesine neden olabilir. Bebekler, yaşlılar, koyu tenli bireyler, yeterli güneş ışığına maruz kalmayan kişiler, yağ emilim bozukluğu olan kişiler, inflamatuar bağırsak hastalıkları ve böbrek yetmezliği olan kişilerde D vitamini eksikliği riski daha fazladır. D vitamini sentezi için güneş ışığı gereklidir. Mantar, somon, uskumru, sardalye, ton balığı, yumurta D vitamini kaynakları arasındadır."