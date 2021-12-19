VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Daima Türkiye'nin yanında olacağız"
Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı
Kışın kalbi yoran 7 hata
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 19 Aralık
Vitaminin fazlası zehirler
Aydın'da doktorun darbedilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
Birleşmiş Milletler'den Sudan'da ifade özgürlüğüne saygı çağrısı
İzmir'de maden ocağında göçük: 22 işçi hafif yaralandı
Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı
Türksat 5B paylaşımı: İz bırakmaya hazır mıyız?
Bakan Nebati'den Türkiye Bankalar Birliği ile toplantı
Türkiye, Suriyeli savaş mağdurlarını sıcak yuvaya kavuşturuyor
Başkan Erdoğan'dan gençlerle buluştuğu programa ilişkin paylaşım
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Akar, Afrikalı mevkidaşlarıyla görüştü
Türkiye'de 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi
Kırgızistan Türkiye'den Bayraktar TB2'lerini teslim aldı
İletişim Başkanı Altun'dan ASELSAN iddialarına tepki
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı
MSB'den GÖKTÜRK-2 paylaşımı: Dünya etrafında 48 bin 200 tur attı
Platin İş Kitapları Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu
Aşkını anlattı
Eşler sahnede
19 Aralık 2021 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:19 Aralık 2021 Pazar 07:30:00

Vitaminin fazlası zehirler

ABONE OL

Pandemide kontrolsüz vitamin tüketimi arttı.

Pandemide kontrolsüz vitamin tüketimi arttı. Kovid-19 nedeniyle vitamin kullanımının patladığına dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Erbaş, "C, E ve D vitaminlerinin Kovid-19'dan koruyucu etkisi çeşitli araştırmalarla ortaya konulmuştur. Ancak vitamin kullanımı, çok titiz ve çok düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Eksikliği veya fazlalığı, kan testleri ile belirlenip tedavi planı uzman hekimlerce yapılmalıdır. Rastgele alınan vitaminlerin vücuda toksik etkisi bilinmelidir. Kontrolsüz vitamin kullanımının ölümcül sonuçlarının olacağı bilinmeli" dedi. Tükettiğimiz bazı yiyeceklerin vitamin ve mineraller açısından daha zengin olduğunu dile getiren Uzm. Dr. İsmail Erbaş, vitamin eksikliklerinin de ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

KEMİKLER İÇİN YUMURTA VE SOMON

Kan, kalsiyum ve fosfor seviyelerinin korunmasına yardımcı olarak kemikleri güçlendiren D vitamininin, diş ve yeni kemik oluşumunda önemine değinen Uzm. Dr. İsmail Erbaş, şu bilgileri paylaştı: "Çocuklarda D vitamini eksikliği raşitizm, kemik deformitesi ve diş hasarına neden olabilir. Yetişkinlerde D vitamini eksikliği osteomalazi, kemik kırıkları ve diş çürümesine neden olabilir. Bebekler, yaşlılar, koyu tenli bireyler, yeterli güneş ışığına maruz kalmayan kişiler, yağ emilim bozukluğu olan kişiler, inflamatuar bağırsak hastalıkları ve böbrek yetmezliği olan kişilerde D vitamini eksikliği riski daha fazladır. D vitamini sentezi için güneş ışığı gereklidir. Mantar, somon, uskumru, sardalye, ton balığı, yumurta D vitamini kaynakları arasındadır."

Etiketler : VİTAMİNİN FAZLASI ZEHİRLER YUMURTA SOMON Uzm. Dr. İsmail Erbaş
Anne olmak muhteşem bir duygu

Anne olmak muhteşem bir duygu
Güzelliğinin sahibi

Güzelliğinin sahibi
Bazen çocuk düşünüyorum

Bazen çocuk düşünüyorum
Kendisiyle rakip

Kendisiyle rakip
2022'de albüm geliyor

2022'de albüm geliyor
Öğrencilerin krema seferberliği

Öğrencilerin krema seferberliği
Kıyafetten önce performans gelir

Kıyafetten önce performans gelir
'Ceviz Ağacı'na 3 ödül birden

'Ceviz Ağacı'na 3 ödül birden
Keşke rüya olsaydı

Keşke rüya olsaydı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER