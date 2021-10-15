Vitaminin fazlası karaciğere zarar

Hayati fonksiyonların sürdürülmesinde önemli bir yere sahip olan vitamin ve minerallerin alınan gıdalardan temin edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, vitamin ve mineral takviyesinin hekim kontrolünde olması gerektiğini vurguluyor. Bilinçsizce tüketilen ihtiyaç fazlası vitaminlerin vücutta birikerek kalp, böbrek ve karaciğer gibi hayati organlara zarar verebileceği uyarısında bulunan uzmanlar, "A vitamini fazlalığı karaciğere toksik etki yapar, deride pullanma, saçlarda dökülme, görme bozukluğu, kas güçsüzlüğü meydana getirir" uyarısında bulunuyor. Vitaminlerin özellikle doğal yollardan alınmasının önerildiğini kaydeden Dahiliye Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ayhan Levent, "Ancak ciddi vitamin eksikliği çekenler veya hastalık sürecinde olanlara hekim tavsiyesi ile ilaç şeklinde vitamin takviyesi önerilmektedir. Sağlıklı beslenen kişilerin hekim tavsiyesi olmadan vitamin tüketmesi sağlık sorunlarına neden olabilir" uyarısında bulundu.



Düzenli egzersiz yapılmalı ve yeterli uyunmalı

"Yeterli ve dengeli beslenerek, vücudun gereksinimi olan tüm besin öğelerini karşılayabiliriz" diyen Yrd. Doç. Dr. Ayhan Levent, "Çünkü besinler, bilinçli olarak seçildiğinde sağlığı koruyucu ve geliştirici tüm vitamin ve mineralleri alınması gereken oranlarda sağlayabilmektedir. Ayrıca bağışıklığımızı desteklemek istiyorsak düzenli egzersiz yapmalı, yeterli uyumalı, stresten, sigaradan ve alkolden uzak durmalıyız." diye konuştu.