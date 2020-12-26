Vitaminin fazlası böbrek taşı nedeni

Doktor kontrolü dışında, bilinçsiz kullanılan vitaminlerin birçok hastalığa davetiye çıkardığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, "Tablet olarak alınan vitaminlerin fazla kullanımı vücutta toksik etki yaratıyor" dedi. Özellikle yağda eriyen vitamin grubunda olan A, D, K ve E vitaminlerinin vücutta biriktiğine dikkat çeken Koran, “Bunların fazlası vücutta kalır. A vitamini biriktiği zaman karaciğere toksik etki yapabilir, gebeliğin ilerleyen dönemlerinde düşüklere neden olabilir. Akciğer kanserine yatkınlık yaptığına dair de çalışmalar var” ifadelerini kullandı. D vitaminin kemikleri güçlendirdiğini ancak fazlasının kalsiyum miktarını artırdığını söyleyen Koran, “D vitamini tükettiğimizde vücuttaki kalsiyum miktarı artınca böbrekler başta olmak üzere, organlarımızda taşlar meydana gelebiliyor. Damarların etrafında da kalsiyum birikerek sertleşmeler meydana gelebiliyor” dedi. Koran, “K ve E vitamini de fazla tüketildiğinde kanda yoğunlaşma meydana getiriyor. Bu da koroner arter hastalığı gibi damar hastalığı olanlarda damar tıkanıklığı riskini artırıyor” ifadelerini kullandı.

