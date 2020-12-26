  • BIST
    1426.03
  • Dolar
    7,5893
  • Euro
    9,2438
  • Altın
    458,5890
İstanbul
10 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rus basınından Türk silahlarına büyük övgü
Türkiye mezunu Somalili Bakan: Erdoğan, Somali'nin umudu oldu
Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde korkutan deprem
Meteoroloji'den 13 il için sarı uyarı
Vali Yerlikaya'dan koronavirüsten vefat eden bekçi için taziye mesajı
İran'da çıkartma teknesi battı
İran'da çıkartma teknesi battı
Bugün burçları neler bekliyor? 21 Aralık 2020 Pazar günlük burç yorumları
Unutkanlık kovid-19'un ilk belirtisi olabilir
Boyun ağrılarınızı 8 basit hareketle azaltın
Nazlı Kayı'nın nişan elbisesi 12 bin lira
"Kuzu kuzu yiyecekler dayağı çaresi yok"
Demet Özdemir çalışamayanlara üzülüyor
Topaç'ı yeni nesile tanıtıyor
Vitaminin fazlası böbrek taşı nedeni
Seda Sayan: Kimsenin ekmeğiyle oynamadım
Biran Damla Yılmaz: Rol modelim kendim
Şafak Sezer eli boş döndü
Müziğin dahi çocuğu
THY'nin Türkiye varışlı dış hatta PCR sonucu ibraz etme uygulaması 30 Aralık'ta başlayacak
'Gen mutasyonuna rastlanmadı'
26 Aralık 2020 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
BioNTech kurucu ortağından aşı anlaşmasına ilişkin açıklama
26 Aralık 2020 Cumartesi 22:00:00 - Güncelleme:27 Aralık 2020 Pazar 15:12:00

Vitaminin fazlası böbrek taşı nedeni

ABONE OL

Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, vitamin haplarına olan talebi artırdı.

Doktor kontrolü dışında, bilinçsiz kullanılan vitaminlerin birçok hastalığa davetiye çıkardığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, "Tablet olarak alınan vitaminlerin fazla kullanımı vücutta toksik etki yaratıyor" dedi. Özellikle yağda eriyen vitamin grubunda olan A, D, K ve E vitaminlerinin vücutta biriktiğine dikkat çeken Koran, “Bunların fazlası vücutta kalır. A vitamini biriktiği zaman karaciğere toksik etki yapabilir, gebeliğin ilerleyen dönemlerinde düşüklere neden olabilir. Akciğer kanserine yatkınlık yaptığına dair de çalışmalar var” ifadelerini kullandı. D vitaminin kemikleri güçlendirdiğini ancak fazlasının kalsiyum miktarını artırdığını söyleyen Koran, “D vitamini tükettiğimizde vücuttaki kalsiyum miktarı artınca böbrekler başta olmak üzere, organlarımızda taşlar meydana gelebiliyor. Damarların etrafında da kalsiyum birikerek sertleşmeler meydana gelebiliyor” dedi. Koran, “K ve E vitamini de fazla tüketildiğinde kanda yoğunlaşma meydana getiriyor. Bu da koroner arter hastalığı gibi damar hastalığı olanlarda damar tıkanıklığı riskini artırıyor” ifadelerini kullandı.

Etiketler : koronavirüs vitamin Serhat Koran D vitamini
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızları Lalin için aşı zamanı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızları Lalin için aşı zamanı
Ata Demirer'den yakın dostu Demet Akbağ'a doğum günü kutlaması: İyi ki güldük, güldürdük

Ata Demirer'den yakın dostu Demet Akbağ'a doğum günü kutlaması: İyi ki güldük, güldürdük
Bilal Sonses'ten dijital başarıya dijital konser

Bilal Sonses'ten dijital başarıya dijital konser
Hazal Kaya hasretin fotoğrafını paylaştı

Hazal Kaya hasretin fotoğrafını paylaştı
Çelik'ten ticari kaygıdan uzak şarkı

Çelik'ten ticari kaygıdan uzak şarkı
Sinan Akçıl'dan eski eşi Burcu Kıratlı'ya bağış jesti

Sinan Akçıl'dan eski eşi Burcu Kıratlı'ya bağış jesti
İsmail Filiz açıkladı: Babalık bambaşka

İsmail Filiz açıkladı: Babalık bambaşka
Ezgi Eyüpoğlu ve Çağlar Ertuğrul'lu 'Teşkilat' Ankara'da sete çıktı

Ezgi Eyüpoğlu ve Çağlar Ertuğrul'lu 'Teşkilat' Ankara'da sete çıktı
Yıldız Çağrı Atiksoy'dan sevgilisi Berk Oktay'a destek: Seninle gurur duyuyorum

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan sevgilisi Berk Oktay'a destek: Seninle gurur duyuyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER