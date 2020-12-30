Virüsün doğal ilacı D vitamini

Bağışıklık sistemini güçlendiren, Kovid-19’a karşı koruyucu kalkan olan D vitamini aynı zamanda koronavirüse yakalananların hastalığı daha hafif atlatmalarına katkı sağlıyor. Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, “Avrupa’da çok yaygın olan D vitamini eksikliğinin, Kovid-19 kayıpları ile ilişkili olabileceği hipotezinden yola çıkılarak yapılan bir çalışmada Kovid-19’dan etkilenen Avrupa ülkelerinde vitamin D durumu araştırılmış, ülkeler enfeksiyonun yüksek ya da düşük olma durumuna göre seçilmiş, Covid-19’un görülme sıklığı ve ölüm oranlarına ilişkin bilgi Dünya Sağlık Örgütü’nden alınmıştır” dedi. Kovid-19 ve diğer enfeksiyon hastalıklarından korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanın, bunun için de D vitamini düzeyinin normal sınırlar içinde olmasının önemine dikkat çeken Garipağaoğlu, “Güçlü bir bağışıklık için yeterli ve çeşitli türden besinlerin tüketilmesi gerektiğini, normal bir D vitamini düzeyi için de güneş ışınlarından yeterince yararlanılması, eksikliğinde doktor kontrolünde destek alınması ve D vitamini ile zenginleştirilmiş besinlerin tüketilmesinin yararlı olacağını” ifade etti.

