  • BIST
    1480.91
  • Dolar
    7,3283
  • Euro
    8,9738
  • Altın
    442,4410
İstanbul
10 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çin savaşa mı hazırlanıyor?
Hollanda'da ahlaksız provokasyon!
Beklenen aşılar Türkiye'de! İlk partide 3 milyon doz...
İngiltere, Türkiye'yi örnek alarak yeni bir SİHA programı başlatıyor
Bugün burçları neler bekliyor? 30 Aralık 2020 Çarşamba günlük burç yorumları
Ani atardamar tıkanıklığı ölümcül olabilir
Virüsün doğal ilacı D vitamini
İki kol arasında tansiyon farkı olmamalı
Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım
Demet Akalın'ın kızı Hira bebek arabasında
Pınar Altuğ: Amaç izole olmak tatil değil
En iyi kısa filmi seçecek
Beren Saat'in 2 saat bakım keyfi
Mustafa Sandal o davayı kazandı...
Azmiyle engel tanımıyor
Koronavirüs aşılarını Türkiye'ye taşıyacak uçak Pekin'den havalandı
Sağlık Bakanı Koca koronavirüste son durumu açıkladı
MİT tırlarının durdurulması davasında verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı
Bakan Akar: Hiçbir oldubittiye fırsat vermeyeceğiz
Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Geri adım atmayacağız
Türkiye ile İngiltere arasında tarihi anlaşma
Avrupa'da büyük panik: Türkiye'nin hamleleri endişe verici boyutta
Platin Global 100 ödülleri Turkcell ana sponsorluğunda sahiplerini buldu
Salgın F-35'i vurdu... Teslimat sıkıntısı baş gösterdi
30 Aralık 2020 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:30 Aralık 2020 Çarşamba 11:00:00

Virüsün doğal ilacı D vitamini

ABONE OL

Son yapılan araştırmalar, D vitamininin koronavirüsten korunmadaki önemli rolü yanında hastalığın tedavisindeki etkinliğini de ortaya koyuyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiren, Kovid-19’a karşı koruyucu kalkan olan D vitamini aynı zamanda koronavirüse yakalananların hastalığı daha hafif atlatmalarına katkı sağlıyor. Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, “Avrupa’da çok yaygın olan D vitamini eksikliğinin, Kovid-19 kayıpları ile ilişkili olabileceği hipotezinden yola çıkılarak yapılan bir çalışmada Kovid-19’dan etkilenen Avrupa ülkelerinde vitamin D durumu araştırılmış, ülkeler enfeksiyonun yüksek ya da düşük olma durumuna göre seçilmiş, Covid-19’un görülme sıklığı ve ölüm oranlarına ilişkin bilgi Dünya Sağlık Örgütü’nden alınmıştır” dedi. Kovid-19 ve diğer enfeksiyon hastalıklarından korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanın, bunun için de D vitamini düzeyinin normal sınırlar içinde olmasının önemine dikkat çeken Garipağaoğlu, “Güçlü bir bağışıklık için yeterli ve çeşitli türden besinlerin tüketilmesi gerektiğini, normal bir D vitamini düzeyi için de güneş ışınlarından yeterince yararlanılması, eksikliğinde doktor kontrolünde destek alınması ve D vitamini ile zenginleştirilmiş besinlerin tüketilmesinin yararlı olacağını” ifade etti. 

Etiketler : D vitamini koronavirüs bağışıklık Muazzez Garipağaoğlu
Tuba Ünsal'ın tuvaletinde sanat var

Tuba Ünsal'ın tuvaletinde sanat var
Nazlı Kayı'nın nişan elbisesi 12 bin lira

Nazlı Kayı'nın nişan elbisesi 12 bin lira
Betül Demir: Yemek yapmayı bilmem

Betül Demir: Yemek yapmayı bilmem
Aşıyı sabırsızlıkla bekliyor

Aşıyı sabırsızlıkla bekliyor
Pınar Deniz kitap uyarlaması istiyor

Pınar Deniz kitap uyarlaması istiyor
Kaan Yıldırım'ı herkes kutladı Hadise kutlamadı

Kaan Yıldırım'ı herkes kutladı Hadise kutlamadı
Ezgi Mola yoğunluktan iki milyon TL'ye red!

Ezgi Mola yoğunluktan iki milyon TL'ye red!
Özel izinli çalışma

Özel izinli çalışma
Hollywood filmlerini aratmayan sahneler

Hollywood filmlerini aratmayan sahneler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER