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27 Ekim 2021 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:27 Ekim 2021 Çarşamba 08:00:00

Virüse karşı kaliteli uyuyun ve bol su tüketin

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Kovid-19 hastalığı dünyada şimdiye kadar yaklaşık 242 milyon kişiyi hasta etti, dünyada 4,9 milyon kişinin ölümüne neden oldu.

Kovid-19 hastalığı dünyada şimdiye kadar yaklaşık 242 milyon kişiyi hasta etti, dünyada 4,9 milyon kişinin ölümüne neden oldu. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Servet Öztürk, "Salgın, alınan tüm önlemler ve aşılara rağmen tüm gücüyle devam etmektedir. Toplum bağışıklığının sağlanması ve pandemic zincirinin kırılması için toplumun büyük çoğunluğunun aşılanması gerekmektedir. Aşılar yüzde 85-90'ların üzerinde etkin olup, aşı olmak kişisel koruyucu önlemleri bırakmamız için yeterli değildir. Özellikle havaların soğuduğu ve bu nedenle insanların kapalı ve havasız ortamlarda ortamlarda daha fazla zaman geçirdiği kış mevsimi tüm virüsler gibi Koronavirüslerin bulaşı için uygun zamanlardır. Bu nedenle önümüzdeki aylar hastalığın yayılması için oldukça risklidir. Açık havada mesafe ve maske önlemleri ile virus bulaşı çok düşük iken kapalı ortamlarda özellikle havalandırılmayan ve hava sirkülasyonu olmayan mekanlarda oldukça yüksektir" dedi. Dr. Servet Öztürk, "Yüzyüze eğitime başlanılan ülkemizde bir önemli nokta da çocukların okullarda enfeksiyona maruz kalması ve aile üyelerine hastalığı yaymasına neden olmaktadır. Bu nedenle 12 yaşın üzerindeki çocukların da aşılanması oldukça önemlidir. 12 yaş altındaki çocukların Kovid-19 aşıları yapılmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Özetle aşılanın, maske/mesafe/hijyen kurallarını ihmal etmeyin. Kaliteli uyuyun ve bol su tüketin" diye konuştu.

Etiketler : Virüse karşı korona kaliteli uyku
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