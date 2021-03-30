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30 Mart 2021 Salı 08:30:00 - Güncelleme:30 Mart 2021 Salı 08:30:00

Virüse karşı en güçlü kalkan: doğru beslenme

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Kovid-19'a karşı maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralının asla unutulmaması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, dördüncü kuralın ise iyi beslenme olduğuna işaret etti.

Doğru beslenmek için vücudun ihtiyacı kadar protein almak gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Özgür Enginyurt, "Bunun için de vücudun günlük ihtiyaç duyduğu 350-400 gram protein almak lazım. Bu proteinleri de kırmızı ve beyaz etin yanı sıra süt, peynir ve yoğurt gibi ürünlerden alabiliriz. En önemli gıda ve hücrenin yapı taşı proteindir. Bu süreçte gerekli protein miktarını biraz daha artırabiliriz. Sağlıklı bir insan düzenli olarak süt tüketimine zaten dikkat etmeli. Süt aynı zamanda D vitamini ihtiyacını da karşılayacaktır. Her birey günlük iki bardak süt tüketmelidir" ifadesini kullandı. Kovid-19'a yakalanmamak için D vitaminin yanı sıra çinko ve beraberinde C vitaminli ürünlerin tüketilmesi gerektiğini dile getiren Enginyurt, bazı gıdaların dışarıdan takviye olarak alınmasının da önemli olduğunu aktardı.

Etiketler : dpğru seblenme virüs D vitamini C vitaminli
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