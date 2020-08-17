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17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:57:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:59:00

Virüs tedavisinde yeni umut: Kanda kalabilen T hücresi Kovid-19'u tanıyor

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Enfeksiyon sonrası kanda yıllarca kalabilen T hücreleri, bağışıklık sisteminin hafızası gibi. Araştırmalar daha önce SARS ve MERS tipi koronavirüs geçiren insanlarda oluşan T hücrelerinin Kovid-19'u tanıdığını ortaya koydu. Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, “Uzmanlar virüsü yenenlerin bu nedenle erken iyileştiği üzerinde duruyor. Bu, tedavide önemli bir umut ışığı.' değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada 21 milyonu aşan koronavirüs vakaları, Türkiye’de yeniden en yüksek seviyeye ulaştı. Son dönemde ABD ve Japonya’daki bilim insanlarının Kovid-19 salgınıyla ilgili önemli bir gelişme üzerinde durduklarını aktaran Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, “Daha önce SARS ve MERS tipi koronavirüs geçiren insanlarda oluşan T hücrelerinin Kovid-19 yapan virüsü tanıdığı tespit edildi. T hücresinin, vücudu istila eden hastalık yapıcı organizmalar ile virüsle enfekte olan hücrelerini tespit edip ortadan kaldırabilen bağışıklık hücresi olması umut verici bir gelişme. Dahası bu hastalıkların hiçbirini geçirmeyen sağlıklı bireylerde de T hücresi yanıtı var” dedi.

BİR UMUT DOĞDU

Yeni Şafak'ın haberine göre,İnsanların yüzde 35’inde bu duruma rastlandığını belirten Güner, “Koronavirüs yeni bir virüs değil. Soğuk algınlığı yapan tipleri var. İki tipi de bugüne kadar SARS ve MERS adıyla bildiğimiz salgını yapan tipleri. Şu an aynı koronavirüsler SarsCov2 olarak bildiğimiz yeni bir salgını yaymış durumda. Araştırmalar koronavirüsün soğuk algınlığı yapan tipleriyle daha önce meydana gelen karşılaşmaların bu tip sonuçlar doğurabileceğini ifade ediyor. Ancak bu hücresel bağışıklığın ne kadar koruduğu net değil. Bizi Kovid’e karşı tamamen olmasa da kısmen koruyabilir. Hatta uzmanlar salgın döneminde Kovid-19’u hafif şekilde atlatanların bu nedenle erken tedavi olabildiğinin üzerinde duruyor. Tedavilerin gelişmesinde önemli bir umut ışığı” diye konuştu.

VÜCUDUN VİRÜS HAFIZASI

Sönmez, vücudu istila eden hastalık yapıcı organizmalarla, virüsle enfekte olan hücreleri tespit edip ortadan kaldırmakla görevli T hücrelerinin, virüsün dış yüzeyindeki proteinlere tutunduğunu anlattı: “Her T hücresi farklı bir hedefi tanıyıp tutunacak şekilde özelleşir. Enfeksiyon sonrasında kanda yıllar boyunca kalabildikleri için bağışıklık sisteminin hafızası gibidir. Vücut sistemine yardımcı olup, vücudun daha önce karşılaştığı bir virüse karşı etkin tepki vermesini sağlar. Şu ana kadar yapılan araştırmalar Kovid-19’a yakalanmış kişilerin, semptom göstersin veya göstermesin, virüsü hedef alacak T hücrelerine sahip olduğunu ortaya koydu.”

BULAŞICILIĞI ARTTI

Kovid -19’un son mutasyon raporuna göre artık daha bulaşıcı olduğunu aktaran Sönmez, “Virüsün öldürme oranı aynı ama bulaşıcılığında artış var. Bulaşıcılığa rağmen ölüm rakamlarının artmaması da salgının başından bu yana artık yerleşmiş tedavi metodlarına bağlı. Yaşlıları korumak ölüm oranını azaltıyor” diye konuştu. Prof. Sönmez ayrıca ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerde halk arasında yayılan ‘virüs yok, alınan tedbirleri insanları robotlaştırıyor’ gibi söylemlerin ise tedbirlerde gevşemeye yol açtığı uyarısında bulundu.

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