Virüs stres bozukluğuna yol açıyor

Tedavi sürecini ağır atlatan kişilerde sıklıkla görülen bu hastalık, tedavi edilemezse etkisinin uzun yıllar kalacağı konuşuluyor. Pandemi döneminde stres ve kaygının artması birçok psikolojik problemi de beraberinde getirdiğini dile getiren Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz, "Koronavirüs tedavisini atlatan kişilerde sıklıkla gördüğümüz stres bozukluğu, koronavirüse yakanlanmayan kişilerde de kaygı ve stres durumu yaşamımızı olumsuz etkiliyor. Bu durum kişilerde gerginliğe, dalgınlığa, dikkat kayıplarına sebebiyet veriyor. Oysa ki bilinçaltımıza işleyen başta ''korku'' olmak üzere olumsuz düşünceleri silmek, bu problemi atlatmanın en kolay çözüm yolu'' ifadelerinde bulundu.

