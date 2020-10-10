Virüs raporu açıklandı: Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri açıkladı.
Bakan Koca, 10 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte bin 649 'hastaya' Kovid-19 tanısı konuldu, 56 kişi hayatını kaybetti.
Koca ayrıca, "Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin. " ifadelerini kullandı.
Türkiye'de son 24 saatte 1649 yeni vaka tespit edildi, 56 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1391 artarak 293 bin 145'e yükseldi.
Türkiye'de son 24 saatte 113 bin 102 KOVID-19 testi yapıldı, 1649 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 56 kişi KOVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1414 oldu.
Son 24 saatte 1391 kişinin KOVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 293 bin 145'e yükseldi.
"AĞIR HASTA SAYIMIZDAKİ DÜŞÜŞ DURAĞANLAŞIYOR"
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız" ifadelerini kullandı.