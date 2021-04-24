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24 Nisan 2021 Cumartesi 08:33:00 - Güncelleme:24 Nisan 2021 Cumartesi 08:33:00

Virüs çocukların kalbinde sinyal veriyor

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Nefes alıp vermekte zorluk, göğüs ağrısı, çarpıntı, kalp hızında artış, solunum sayısının yüksek olması... Koronavirüs çocuklarda bu belirtilerle kendini gösterebiliyor.

Kovid-19 enfeksiyonu, çocuklarda yetişkinlere göre daha az görülse de ciddi tehdit olmaya devam ediyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Çevik "Çocuklarda Kovid-19 hastalığı özellikle kalbi ve damarları etkilemektedir; özellikle ateş yüksekliğinin 3 günden fazla devam etmesi durumunda kalp damarlarının da hastalığa katılması ile hastalığın seyri daha ağır olabilmektedir. Bu durumda Kovid ile ilişkili kalp hastalığı açısından tetkik edilmesi gereklidir" diyor. Kovid-19'un yetişkinlere göre çocukluk çağında dikkat çeken en önemli farklılığının; ciddi inflamatuar sendrom adı verilen hayati risk oluşturan bir tabloya neden olması olduğunu belirten Prof. Dr. Ayhan Çevik, risk faktörleri hakkında şu bilgileri veriyor: "Çocuklarda hastalığın seyrini değiştiren ve kalp hastalığı gelişiminde potansiyel bazı risk faktörleri vardır. Özellikle; bağışıklığı bozuk, kronik hastalığı olan, obez, bir yaşından küçük, genetik hastalığa sahip ve gelişim geriliği olan çocuklar yüksek risk taşımaktadır ve bu faktörlerden herhangi birine sahip olan çocuklar kalp hastalığı gelişimi açısından çok daha yakından izlenmelidir."

DAHA FAZLA ORGANI ETKİLİYOR

Çocuklarda Kovid-19 hastalığının özellikle kalbi ve damarları etkilediğini, kalbin etkilenmesi durumunda; kalp kası iltihabı, kalp yetersizliği ve kalbin besleyici damarları olan koroner arterlerin iltihabının en korkulan komplikasyonlar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ayhan Çevik "Ayrıca çocuk yaş gruplarında Kovid-19 ile ilişkili çok sayıda organ tutulumunun eşlik ettiği çok ağır bir klinik tablo da tanımlanmış olup bu klinik tabloda hastanın kaybedilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu tablonun erken evrelerinde solunum sistemi hastalığı bulguları veya bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal gibi sindirim sistemi bulguları sıklıkla tespit edilebilir. Bu tablo esnasında kalp başta olmak üzere nörolojik sistem, böbrekler ve vücut kan hücrelerinin dahil olduğu birçok organ hastalığa dahil olmaktadır. Bu nedenle bu belirtiler görüldüğünde kalp hastalığı varlığı açısından da mutlaka değerlendirilmelidir" diyor.

RİTİM BOZUKLUĞU GELİŞEBİLİR

Kovid-19 hastalığının çocuklarda seyri esnasında kalp ve damar hastalığı açısından klinik takip hayati önem taşıyor. Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Çevik şu uyarılarda bulunuyor: "Çocuklarda Kovid-19 hastalığı sürecinde sıklıkla kalp kası iltihabı, kalp kapakçıklarının iltihabi, kalp zarının iltihabı, kalp pompa fonksiyonunun bozulması, ritim bozukluklarının gelişmesi ve ani olarak genel durumun bozulması gibi sorunlar yaşanıyor. Bu nedenle kardiyolojik açıdan tetkiklerin yapılmasının yanı sıra hastalığın seyri esnasında kalp ve damar hastalığı açısından yakın takibin devamı gerekmektedir." Hastalığın kalp ve damarları etkilemesi durumunda bir hastane ortamında yatırılarak damar yolu ile uygun ilaçların başlanması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ayhan Çevik, bu sırada kalp fonksiyonlarının bozulmasını engelleyen tedavi tedbirlerinin de alınmasının şart olduğunu vurguluyor.

Etiketler : koronavirüs çocuk kalp
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