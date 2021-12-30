Viral enfeksiyonlar mevsimsel etkiyle arttı

Uzmanlar yaşanan grip salgınının mevsimsel olarak artış gösterdiğini ancak vatandaşların alacakları bazı tedbirlerle bunun önüne geçebileceğini söyledi. Son günlerde hem acil servislerde hem de polikliniklerde ciddi hasta artışıyla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, "Mevsimsel olarak hastalarımızın başvuruları artmıştı, biz bunu bekliyorduk. Ama son dönemlerde solunum yolu hastalıklarıyla ilgili bir artış gözlemliyoruz. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarımızda bu artışı gözlemlemekteyiz. Özellikle acil servislerimize başvurularda ciddi artışlar söz konusu" dedi. Hastalığa yakalanmadan önce belirli önlemlerin vatandaşlar tarafından iyi kavranması gerektiğini yineleyen Küçükkendirci, şunları söyledi: "Çocuklarımızda da son dönemlerde daha sık rastladığımız Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) olarak kabul ettiğimiz daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu ve alt solunum yolu enfeksiyonuyla eşlik eden ateş, öksürük ve kırgınlıkla takip edilebilen bir rahatsızlıkla karşı karşıyayız. Hem Kovid-19 ile hem de bu tarz solunum yolu enfeksiyonlarıyla mücadelede koruyucu hekimlik ön planda. Vatandaşlarımızın her iki hastalık durumunda da alması gereken önlemler aynı. Maske, mesafe ve hijyen mutlaka takip edilmelidir. Mevsimsel olarak soğukların çok yoğun yaşandığı dönemlerden geçmemiz dolayısıyla da ciddi tedbirler almamız lazım. Kıyafet ve ısınma konusunda dikkatli olmamız gerekiyor."

