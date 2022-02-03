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03 Şubat 2022 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 09:00:00

Vertigo tedavisinde egzersiz altın değerinde

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Stres çağının en yaygın hastalıklarından bir olarak bilinen vertigonun tedavisinde klasik yöntemlerin yanı sıra egzersiz tabanlı yöntemler de ön plana çıkmaya başladı.

Stres çağının en yaygın hastalıklarından bir olarak bilinen vertigonun tedavisinde klasik yöntemlerin yanı sıra egzersiz tabanlı yöntemler de ön plana çıkmaya başladı.

Uzm. Dr. Ahmet Dinç, "Baş dönmesi vertigonun belirtisidir. İçinde bulunduğumuz çevrenin dairevî ya da sağa-sola hareketi şeklinde olabileceği gibi, kişinin kendisinin hareket ediyor algısı şeklinde de olabilir. Denge bozuklukları içerisinde en çok görülen şikayettir. Kişinin günlük hayatını ciddi şekilde etkilemekte, bazen kalp-damar hastalıkları ve inme gibi rahatsızlıklara da eşlik etmektedir. Bu yüzden ciddiye alınması gereken bir belirtidir" dedi. Vertigo tedavisinde fizik tedavi yöntemlerinin kullanıldığı yöntemin son yıllarda ön plana çıktığını söyleyen Dinç, "Vestibüler rehabilitasyon, egzersiz tabanlı bir tedavi yöntemidir. Vertigo tedavisinde iyileşme sürecini hızlandırmak, hastalığa bağlı gelişen psikolojik problemleri ve günlük yaşam aktivitelerindeki kısıtlanmaları gidermek amacıyla uygulanır. Hastanın tekrarlayan hareketler ile baş dönmesine alıştırılması ve baş dönmesinin azaltılması amacıyla yapılır" diye konuştu.

Etiketler : Vertigo tedavisi vertigonun tedavisi Uzm. Dr. Ahmet Dinç
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