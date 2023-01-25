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25 Ocak 2023 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 08:30:00

Vertigo inmenin habercisi olabilir

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Uzmanlar, mevsimsel olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarının artmasına bağlı olarak baş dönmesi şikâyetlerinde de artış olduğunu kaydederek uyarılarda bulundu.

Uzmanlar, mevsimsel olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarının artmasına bağlı olarak baş dönmesi şikâyetlerinde de artış olduğunu kaydederek uyarılarda bulundu.

Dünya genelinde enfeksiyonların artmasıyla beraber, Vertigo'nun da çok sık görülmeye başlandığını belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Fatmanur Altunsoy Yılmaz, "Vertigo aslında hastalık değil bir semptom adıdır. Temelde baş dönmesi demektir. Bunun yanı sıra beraberinde denge problemleri, sersemlik hissi, mide bulantısı ve kusma, tinnitus dediğimiz kulakta çınlama, yoğun baş ağrısı, kulakta tıkanıklık hissi, hareket ederken zorlanma, yukarıya bakamama, göz bebeklerinde konrolsüz hareket artışı (nistagmus) görülebilir. Birçok sebebi olmakla birlikte vertigo hastalığının temelde meydana gelmesinin iki farklı etken bulunur. Bunlardan biri santral vertigodur. Santral vertigonun ortaya çıkmasındaki neden beyin ve beyin sapında ortaya çıkan sorunlardır. Yani sinir sistemi kaynaklıdır. Vertigo inmenin habercisi olabilir. Ek olarak demyelinizan hastalıklarda, epilepsinin bazı türlerinde, baş ağrılarının bazı türlerinde vertigo görülebilir" dedi.

Etiketler : Vertigo inmenin habercisi Dr. Fatmanur Altunsoy Yılmaz
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