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08 Ocak 2023 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:08 Ocak 2023 Pazar 09:00:00

Veremli kişi hastalığı bir yılda 15 kişiye bulaştırıyor

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Dr. Betül Abdüloğlu, hava yoluyla bulaşan bir salgın hastalık olan ve dünyanın birçok yerinde görülmeye devam eden veremin hem önlenebilir hem de tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ifade etti.

Dr. Betül Abdüloğlu, erken tanı, doğru ve düzenli tedavi ile hastaların tümüyle iyileşebildiğini söyledi. Dr. Betül Abdüloğlu, "Eğer tanı da gecikilirse bir yıl içerisinde hasta olan kişi, 10-15 kişiye bu hastalığı bulaştırmaktadır" dedi. Abdüloğlu, "Tüberküloz aileden genetik (ırsi) olarak geçmez. Tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilir. Binlerce yıldır var olduğu bilinen bu mikrop, hasta kişilerin öksürmesi, hapşırması, konuşması sırasında oluşan damlacıklar içinde havaya atılır. Tüberküloz basilinin içinde bulunduğu bu damlacıkların solunması ile sağlıklı bireyler enfekte olur. Enfekte olan her kişide mutlaka hastalık gelişmez. Alınan basiller kişiyi hastalandırmaksızın vücutta uyur durumda kalır ve vücut direncinin düştüğü bir anda hastalık oluşturur. Verem mikrobunu alan kişi, direnci düşünce hasta olduğu zaman, eğer erken tanı ve tedavi olursa tamamen iyileşmektedir. Eğer tanı da gecikilirse bir yıl içerisinde hasta olan kişi, 10-15 kişiye bu hastalığı bulaştırmaktadır. Bu nedenle erken tanı ve düzenli tedavi bu hastalıkta çok önemlidir" diye konuştu.

Etiketler : verem tüberküloz sağlık
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