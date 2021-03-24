Vegan beslenme uzman eşliğinde olmalı

Bol lif ve düşük kolesterol diyeti olan vegan beslenme, doğada insan dışındaki canlıların da yaşam hakkı olduğunu savunan, doğanın sürdürülebilirliğini korumayı ve daha iyi insan olmayı ilke edinmiş bir felsefenin adı olarak tanımlanıyor. Et, tavuk ve balık gibi hayvansal gıdaların yanında süt ve süt ürünlerinin de tüketilmediği, bu nedenle düşük protein ve kalsiyumla metabolik açıdan besin eksiliği yarattığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, "Arkasındaki felsefeyle birçok insanın kulağına hoş gelen vegan beslenme, metabolik anlamda profesyonel bir gözetim altında uygulandığında herhangi bir probleme neden olmuyor. Burada önemli nokta ise film ve belgesellerde standart bir metabolizma ele alınır ve tek bir odak noktasından konunun farklı noktaları incelenir. Ancak tek tip beslenme tek başına uygulanması riskli olabilecek bir beslenme tarzıdır. O yüzden kişilerin mutlaka kan tahlillerini yaptırmaları ve diyetisyen kontrolünde vegan beslenmeye geçmeleri daha doğru olacaktır" dedi.



B12 eksikliğine neden olabilir