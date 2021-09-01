Varyantlara karşı dünya birlik olmalı

2019'un son günlerinde Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün son varyantı Güney Afrika'da tespit edildi. C.1.2 olarak adlandırılan varyantın 'en bulaşıcı mutasyon' olma ihtimali üzerinde bilim insanları çalışırken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş'tan küresel mücadele çağrısı geldi. DSÖ'nün varyantlar karşısında mevzuat olarak sınırlı hareket edebildiğini söyleyen Prof. Odabaş, "Varyasyon virüsün yayılması, bulaştırıcılığının doğal bir sonucudur. Bulaşı yani yayılımı durduramadığımız sürece yeni varyantlar kaçınılmaz. Toplumsal bağışıklık virüsün yayılmasını önleyerek mutasyona uğramasını önleyecektir. Alfa ile başladık 'lambda'ya geldik omegaya kadar da gidecek görünüyor. İki tabanca ile savaşa devam ediyoruz biri aşı diğeri ise tedbirler" diyerek şöyle devam etti:

TEDAVİ GÜCÜ ARTACAK

"2022'de tedavi gücünün de artacağı bekleniyor. Küreselleşen dünyada ulusal kurtuluş mümkün değil. Varyasyonlara karşı ulusal değil dünya savaşı verilmeli. Küresel strateji belirlemede DSÖ'nün önderliği ne yazık ki mevzuat nedeniyle sınırlı kalıyor. Küresel bir işbirliği ve strateji gerekiyor. Bu sağlanamadığı sürece savaşı kazanmamız mümkün değil."

'Aşı yaptırsaydım çocuklarımın başında olacaktım'

Kayseri'de 1 aydır koronavirüs tedavisi gören 3 çocuk annesi Gülseren Yalçın (42), aşı yaptırmadığı için duyduğu pişmanlığı anlattı: "Herkes 'kısırlık yapıyor' dedi, inandık. Oysa ki hepsi yalan. Aşı yaptırsaydım, şu an çocuklarımın başında olacaktım. Çok pişmanım."

Nakilli ciğeriyle Kovid'i de yendi

Yıllarca savaştığı akciğer rahatsızlığından nakille kurtulduktan sonra Kovid-19'a yakalanan 43 yaşındaki Erhan Yardımcı, solunumunu zorlaştıran bu hastalıkla mücadelesini, ECMO desteğiyle kazandı. Salgın döneminde kendini korumasına karşın, aşı sırasını beklerken nakilden yaklaşık 3 ay sonra Kovid-19'a yakalanan Yardımcı, yaklaşık 4 aylık savaşı kazandı. Erhan Yardımcı'yı tedavi eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Halis Nigar, " Kovid'de şunu gördük. Akciğer zaman içinde kendini toparlayabiliyor. Fakat bu zaman 2 -4 ay sürebiliyor" dedi. Yardımcı ise "Akşam haberi izlemek istemiyorum. Ölümler artıyor, onlardan biri de ben olacaktım" dedi.