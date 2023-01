Varisten korumak için baharattan uzak durun

HABER: YASEMİN İLAN

Baharatlı yiyecekler kanı kalınlaştırır ve bu da kan pıhtılarının oluşumuna yol açarak varisi tetikler. Sebze meyve ağırlıklı beslenmek, dar kıyafetler giymemek ve uzun süreli oturmak ya da ayakta durmaktan kaçınmak varise karşı koruyucu tedbir olabilir.

Varis, genç yaşlı ayrımı gözetmeden her yaş grubunu yakında ilgilendiren bir sorun. Çok fazla ciddiye alınmasa da ağrı günlük yaşamı hatta geceleri de etkiliyor. Özellikle ileri yaş grubundaki kişilerde tedavi edilmediği takdirde çok daha ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Çok farklı nedenlerle ortaya çıkan varisler, sıcak duş, kaplıca ve sıcak kum gibi etkenlere bağlı olarak ilerleyebiliyor. İstanbul Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Selçuk Göksel "Varisli damarlar için bir diyet olabildiğince çok sebze ve meyvedir, minimum da tuzlu beslenmedir. Baharatlı yiyecekler kanı kalınlaştırır ve bu da kan pıhtılarının oluşumuna yol açar. Mümkün olduğunca az et tüketilmesi tavsiye edilir. Beslenmenize balıkları, taze meyve ve sebzeleri, lif bakımından zengin, C vitamini yönünden zengin yiyecekleri ve rutini dahil edin. Bu listeye kan damarlarının duvarlarını güçlendiren çok önemli iki vitamin daha eklenmelidir. Bunlar zeytinyağında bulunan E vitamini ile cevizde, yeşil çayda ve kuşburnunda bulunan P vitaminidir. C ve E vitaminleri, damarların ve venöz kapakların bağ dokusu olan kolajenin bileşenleridir" dedi.

"60 yaşına gelen kadınların yüzde 75'inde sıklıkla görülen bir durumdur. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülmekte ve yaşla birlikte görülme olasılığı artmaktadır" diyen Prof. Dr. Onur Selçuk Göksel sözlerini şöyle sürdürdü: "Hastadan hastaya değişmekle beraber sıklıkla ağrı, gece krampları, kaşıntı ve dolgunluk hissi, soğukla temas ihtiyacı gibi yakınmalar ön plandadır. Bu yakınmalar, uzun süreli ayakta durma ve bacakları sarkıtarak hareketsiz oturma sonucu; yaz ayları veya sıcak iklimde, kadınlarda menstruasyon dönemlerinde ve yüksek ısılı ortamlarda artabilir. Zaman içerisinde gözle görülen varisler, şişlik ve ödem, ayak bileğinden yukarı doğru ilerleyen kahverengi renk değişiklikleri ve sonrasında da maalesef yara açılmalarına kadar ilerleyen tablolar görülmektedir. Bu sırada bacaklarda şekil bozuklukları da görülmektedir."

BASİT BİR HASTALIK OLARAK GÖRMEYİN

Prof. Dr. Onur Selçuk Göksel "Bu konuda en önemli olan nokta, varislerin genellikle ihmal edilen bir hastalık olmalarıdır. Ancak, kozmetik sorunların yanı sıra varislerin derin toplardamar tıkanıklıklarına sebep olabilmeleri en önemli sonuçlarıdır. Bu tip tıkanmalarda akciğerlere pıhtı kaçması (pulmoner embolizm) hayatı tehdit edebilecek bir komplikasyondur. Bu nedenlerle diyoruz ki varisler, hayatınızda rahatsızlık veren önemsiz bir kozmetik sorun değil, tedavisinde ne kadar erken başlanırsa o kadar tıbbi ve kozmetik başarı getirecek önemli bir hastalıktır. Özellikle havalar ısınmadan tedaviye başlanması hastalarımız açısından hem kolaylık oluşturur hem de kozmetik açıdan daha etkin bir tedavi yapabilmek için bize fırsat tanır" diye uyardı.

KESİ OLMADAN LAZERLİ AMELİYATI MÜMKÜN

"Varislerin büyük çoğunluğuna neden olan büyük ve küçük bacak toplardamarları yetersizliği durumlarında ise eskiden beri uygulanan klasik operasyonlar büyük oranda terkedilmiştir" diyen Prof. Dr. Onur Selçuk Göksel şunları anlattı: "Son yıllardaki teknolojik gelişmelerle beraber hastalarımızın "kapalı ameliyat veya herhangi bir kesi olmaksızın lazerli ameliyat" olarak adlandırdığı endovenöz teknikler ile hastalıklı bu damarların kapatılması ile tıbbi ve kozmetik olarak son derece yüz güldürücü sonuçlar almaktayız. Bu sistemlerin en önemli avantajları, hastaların narkoz almadan yapılabilmeleri, iz bırakmamaları, operasyon sonrasında hastaların günlük hayatlarına aynı gün dönebilmeleridir. Daha da önemlisi orta ve uzun dönemde tekrarlama oranları çok düşüktür."

BU TÜYOLARA KULAK VERİN

Hareketsiz kalmayın: Uzun süre aralıksız hareketsiz ayakta durmayın veya oturmayın. Ancak mesleki olarak uzun süre ayakta kalmanız gerekiyorsa koruyucu basınçlı çorap giyin.

Yüksek topuklu ayakkabı giymeyin: Yüksek topuklu ayakkabılar baldır kası yerine kalça kaslarının kullanımına neden olduğu için dolaşım zorlaşır ve varis gelişimine zemin sağlar.

Aşırı dar giysiler giymeyin: Kan dolaşımını bozabilecek aşırı dar giysiler varis oluşumunu arttırır.

Uzun süreli güneşlenmeyin: Uzun süreli güneşlenme ve sıcak uygulaması damar genişlemesine neden olur.

Ayaklarınızı yukarı kaldırın: Mümkünse günde en az 3-4 defa olmak üzere, 5-10 dakika süre ile ayaklarınızı kalbinizin seviyesine kaldırarak dinlendirin.

Fazla kilolardan kurtulun: Vücut ağırlığının artması, kanın bacaklardan kalbe doğru hareketini güçleştirir. Dolaşımın aksaması sonucunda varis gelişir.

Baharatlı yiyeceklerden kaçının.

Soğuk su masajı yapın.

Düzenli ayak ve bacak jimnastiği yapın.