Valilik açıkladı: Askerlerin koronavirüs testi pozitif çıktı

Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığında vatani görevini yapan bazı askerlerde Covid-19 vakası tespit edildiği belirtilerek, "Testi pozitif çıkan askerler Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.

Yapılan filyasyon çalışmasında pozitif vakalarla temaslı olan askerler Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda izole edilmiş odalara alınmışlardır. Birçoğu asemptomatik olan askerlerimizin tamamının genel sağlık durumu iyidir" denildi.