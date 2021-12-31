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31 Aralık 2021 Cuma 14:41:00 - Güncelleme:31 Aralık 2021 Cuma 14:41:00

Vaka sayılarını artıran Omicron'a karşı 'aşılarınızı tamamlayın' uyarısı

Kaynak: AA

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Prof. Dr. Deniz Demiryürek, Omicron varyantının çok daha hızlı bulaştığına dikkati çekerek "Aşılarını tamamlamış olan kişiler bile yüzde 70 oranında bu hastalıktan etkilenebilirler. Fakat bunu sinüzit, nezle gibi atlatmak aşı sayesinde." dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Demiryürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Omicron varyantının da etkisiyle son dönemde artan vaka sayılarına dikkati çekti.

Bu süreçte aşılanma ile birlikte maske, mesafe kurallarına uyulmasının önem taşıdığını vurgulayan Demiryürek, "Kovid-19'a karşı 3. doz aşının gerekliliği artık tartışılmaz bir durum. Hala aşı karşıtlığı ve aşı tereddütü yaşayanlar için söyleyelim, herhangi bir şekilde aşılarını, 3. dozunu tamamlamış olan kişiler bile yüzde 70 oranında bu hastalıktan etkilenebilirler, bulaşabilir. Fakat bunu bir sinüzit, nezle gibi atlatmak aşı sayesinde." dedi.

Omicron varyantına karşı daha etkili antikor oluşması için hatırlatma dozunun süresinin 6 aydan 3 aya çekildiğini anımsatan Demiryürek, kişilerin geciktirmeden aşılarını olması gerektiğini söyledi.

"TURKOVAC bir başarı öyküsü"

Prof. Dr. Demiryürek, yerli aşı TURKOVAC'ın kullanıma sunulmasının önemine işaret ederek, "Bu konuda ülkemizin, özellikle Sağlık Bakanlığının yürüttüğü politikaların bu kadar hızlı sonuç aldığı dünyada başka bir örnek yok. Bilimsel anlamda bütün alt yapı tamamlandı, ürün ortaya çıktı ve seçenek olarak sunulmuş olması bence bir başarı öyküsü." değerlendirmesinde bulundu.

"Virüs, 10-12 misli daha kolay bulaşıyor"

Herkesin kişisel tercihler doğrultusunda istediği aşıyı olabileceğinin altını çizen Demiryürek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşı konusunda ürün tercihi kişilere bağlıdır ama aşılanmamak toplum sağlığına en büyük tehdittir. Bunun yanı sıra maske, mesafe kurallarını gevşetmemek çok önemli. Şu an kapalı alanlarda nispeten maske, mesafe kurallarına uyuluyor ama açık alanlarda gevşedik, rehavete kapıldık. Bu hatadır. Şu an çok daha hassas olmamız gereken bir dönem çünkü mevsimsel olarak artık kapalı alanlarda daha fazla vakit geçiriliyor. Omicron sebebiyle bulaş çok daha kolay oluyor. Bir öncekine göre 10-12 misli daha kolay bulaşan bir virüsten bahsediyoruz."

"Grip vakalarındaki artış bu mevsimde görülen bir durum"

Demiryürek, "Mevsimsel grip de başladı. Bu da tereddüt yaşanmasına sebep oluyor. Burnu akan, hafif ateşi yükselen 'acaba Kovid-19 mu oldum' endişesini yaşıyor. Böyle durumlarda bir PCR testi yaptırarak hastalığın teşhis edilmesi önem taşıyor." diye konuştu.

Grip vakalarında ciddi artış olduğu iddialarına ilişkin de Demiryürek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hastanemiz genel koordinatörlüğünden aldığımız bilgiler çerçevesinde grip vakalarında artış var. Fakat bu önceki yıllarda da bu mevsimde görülen bir durumdu. Şu anki tek sıkıntılı husus, Kovid-19 önemsenmeden rahat yaşanması. Maske, mesafe ve aşımız olduktan sonra gribi zaten atlatırız. Burada tehlikeli olan aşısız bir grubun ölümcül bir tehditle karşı karşıya olması. Yoğun bakıma yatan hastaların önemli bir kısmı aşı olmamış kişiler."

"İlk fırsatta aşılanmayı tamamlamamız gerekiyor"

Prof. Dr. Demiryürek, vatandaşlara, "Bir dönem 'aşı bulabilecek miyiz' endişesini taşıyorduk şu an aşı var, daha ne bekliyoruz. İlk fırsatta aşılanmayı tamamlamamız gerekiyor. Lütfen toplum sağlığını tehdit edecek davranışlardan uzak duralım. Maskeden bıkmayalım, mesafeden vazgeçmeyelim, kişisel temizliğimize, el yıkamaya, dezenfektan kullanımına devam edelim. Mutlaka 3. doz aşılarımızı da olalım." çağrısında bulundu.

Etiketler : Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Demiryürek 3. doz aşılar KORONA
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