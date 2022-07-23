UZUN YOLCULUKLAR OMURGADAKİ BASKIYI ARTIRIYOR

Uzun yolculuklarda sürekli aynı pozisyonlarda oturmak, hareket alanının kısıtlılığı, yeterince dinlenememe gibi pek çok etken omurgadaki baskının artmasına neden olarak kaslarda yorgunluk, gerilme ve hatta ağrı şikayetlerini beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle, sağlıklı ve keyifli bir şekilde seyahat etmek için pek çok kritere dikkat etmek gerekiyor. Yolculuklarda kısa molalar vererek vücudun esnetilmesi oldukça önemli. Ayrıca, omurgaya yapılan fazla baskı ve yükü hafifletmek için boyun bölgesinin yanı sıra bel ve sırt bölgesini de koruyacak destek ürünlerinin tercih edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, vücudun fizyolojisine uygun destek ürünlerin tercih edilmesinin sağlıklı ve konforlu bir yolculuk için önemli olduğuna dikkat çekiyor. Vücut fizyolojisine uygun olarak kullanılan destek ürünleri, uzun süre oturmaktan kaynaklı postural kasların yorulmasının önüne geçerek omurlar arasındaki diskler ve omurga çevresindeki bağlar gibi pasif yapılarda oluşan baskıyı azaltarak rahatlama sağlıyor. Bu nedenle, uzun yolculukları daha sağlıklı ve konforlu hale getirmek için bel, boyun ve sırt destek ürünlerinin tercih edilmesi gerekiyor.

