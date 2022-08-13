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13 Ağustos 2022 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2022 Cumartesi 16:30:00

Uzun süreli klima kullanımı hastalık riskini artırıyor

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Klima hastalığı olarak bilinen lejyoner hastalığına legionella pneumophila isimli bakteri sebep oluyor.

Klima hastalığı olarak bilinen lejyoner hastalığına legionella pneumophila isimli bakteri sebep oluyor. Bir çeşit akciğer enfeksiyonu olan lejyoner hastalığı, özellikle kapalı ortak kullanım alanlarında bulunan klima gibi iklimlendirme sistemleri aracılığı ile yayılıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, "Klima aşırı ve uzun süre kullanıldığında hastalık riski artıyor. Solunum yoluyla bulaşan bu hastalığın en yaygın görüldüğü yerlerin arasında oteller, büyük toplantı salonları, jakuziler, termal alanlar, dekoratif su alanları, bankalar ve ofisler yer alıyor. Ev ve araba içi iklimlendirme sistemlerinde su kullanılmadığı için bu hastalığa yakalanma riski son derece düşük oluyor. Bakteri, göller ve akarsular gibi sulak ortamlarda da doğal olarak bulunuyor. Bakteri solunum ile alındığında ve insan içerisinde gelişip yayıldığında insan sağlığını tehdit eder bir hal alıyor." ifadelerini kullandı.

Etiketler : klima klima hastalığı bakteri
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