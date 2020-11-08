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08 Kasım 2020 Pazar 10:24:00 - Güncelleme:08 Kasım 2020 Pazar 10:24:00

Uzun süre ekrana bakmak miyopi sebebi

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Her ne kadar yüz yüze eğitime kademeli olarak geçiş yapıldıysa da pek çok ders hala internet üzerinden, yani uzaktan yapılmaya devam ediyor.

Çocukların gün içerisinde bilgisayar başında geçirdikleri süre hiç de az değil. Bu da çocuklarda 'miyopi' yani uzağı görememe sorununu giderek yaygınlaştırıyor. Miyopide, göz yapısının önden arkaya normalden daha uzun olduğunu veya kornea tabakasının, yani gözün öndeki şeffaf tabakasının daha dik bir şekilde öne doğru kavisli olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Araştırmalar; yakın odaklı faaliyetlerle uğraşan, bilgisayar çalışması, video oyunları ve okuma gibi kapalı alanlarda daha fazla zaman geçiren çocukların, dışarıda daha fazla zaman geçirenlere göre daha yüksek miyopi oranlarına sahip olduğunu gösteriyor. Pandemi sürecinde özellikle online eğitim gören çocukların göz şikayetlerinin tetiklendiğini görüyoruz. Çocukların göz muayeneleri ihmal edilmemeli” dedi. 

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