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Uzmanlardan uyarı: Avrupa'daki vaka artışı Türkiye'yi de etkiler
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16 Kasım 2021 Salı 18:08:00 - Güncelleme:16 Kasım 2021 Salı 18:09:00

Uzmanlardan uyarı: Avrupa'daki vaka artışı Türkiye'yi de etkiler

Kaynak: TRT Haber

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Avrupa'da vakalar artışa geçti. Ülkeler yeni tedbirleri peş peşe açıkladı. Türkiye'de ise okullar 1 haftalık ara tatilde. Uzmanlar, Avrupa'daki vaka artışının Türkiye'yi de etkileyebileceğini söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), uzun zamandır uyarıyordu. Koronavirüs vakaları Avrupa'da ve bazı ülkelerde yeniden artışa geçti.

Uzmanlar, tedbirlerin azalması ve yeterince hızlı yapılamayan aşının da etkisiyle vakaların arttığına dikkat çekiyor. Aşıyla beraber maske ve mesafe gibi tedbirlere uyulmasının, salgını kontrol altına almada yardımcı olması bekleniyor.

Peki, özellikle de tatil döneminde olan Türkiye'yi bu durum nasıl etkileyecek?

Vaka artışlarındaki son durumu Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, TRT Haber'de değerlendirdi.

"MASKE, AŞI VE TEDBİRLERE HER YERDE AYNI ŞEKİLDE UYULMUYOR"

Prof. Dr. Akhan, bütün ülkelerin salgından kurtarmak için bir strateji bulmaya çalıştığına değindi.

"Strateji dünyada senkron şekilde gitmiyor. Maske, aşı ve tedbirlere her yerde aynı şekilde uyulmuyor. Bütün ülkelerde de salgından kurtarma stratejisi bulunmaya çalışılıyor. Aslında aşı, maske ve tedbirlere aynı zamanda uyulduğu zaman salgını kontrol edebileceğiz. O yüzden çok önemli bir dönemdeyiz. Bizde de hala salgın stabil devam ediyor. Her gün 200 civarında kişi hayatını kaybediyor."

"HANGİ VARYANTA İZİN VERİRSEK O BASKIN HALE GELECEK"

Akhan, aşıyla beraber maskenin de kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

"Büyük bir virüs yükü var. O yüzden aşılansak da aşılanmasak farklı riskler taşıyoruz. Ve birbirimizin hayatını çok etkiliyoruz. Mesela bazı varyantlar bulaşıcılığı artırdı. Bu yüzden hangi varyanta izin verirsek o baskın hale gelecek. Ve şu anda ülkeden ülkeye geçiş var. Önlemlerde azalma var. Risk de artmış durumda. Aşıda da yeterli hızı yakalamış değiliz. Bu da ülkelerin durumlarını etkiliyor. O yüzden hem aşı hem maske kullanılması gerekiyor."

"AVRUPA'DA VAKA ARTIŞI TÜRKİYE'Yİ DE ETKİLER"

Avrupa'daki vaka artışı da yeni tedbirleri beraberinde getirdi. Prof. Dr. Akhan, vaka artışının Türkiye'yi de etkileyeceğini söyledi.

"Avrupa'da vaka artışı Türkiye'yi de etkiler. Çünkü ülkeler arası ilişkiler iç içe. Mesela Alfa varyantı da İngiltere'de çıktı ve 2 ay sonra bize geldi. Şu an 4'üncü dalgadayız, aşıyla stabil tutuyoruz. Ama bu şekilde devam ederse ve yeni varyantlar çıkarsa 5'inci dalgaya da neden olur."

DSÖ'DEN MASKE UYARISI

Dünya Sağlık Örgütü, yüzde 95 oranında maske takılırsa 188 bin kişinin hayatının kurtarılabileceğini belirtmişti.

Akhan konuyla ilgili, "En başında tedavi ve aşı yoktu. Maskenin takıldığı geçen senede solunum yolu enfeksiyonları bile görülmemişti. Şimdi eğer hem tedavi hem aşı hem de maske kullanılırsa salgın kontrol altına alınabilir" dedi.

Etiketler : avrupa vaka artışı türkiye
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