VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hazine ve Maliye Bakanlığından vergide tahsilat performansının düştüğüne yönelik iddialara yanıt
Askeri vesayetten savunma diplomasisine
AK Parti 21. kuruluş yıl dönümünü 'Bir Olduk 21 Olduk' teması ile kutlayacak
İstanbul'un batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı
FETÖ'nün eğitim kurumlarında büro memuru ve muhasebeci olarak çalışan 11 kişi gözaltına alındı
Trump'ın evinin FBI ajanlarınca basılmasına Cumhuriyetçilerden sert tepki
Yemen'in Şebve vilayetindeki çatışmalarda 6 sivil hayatını kaybetti
İstanbul 'havada' salgını atlattı
Brent petrolün varil fiyatı 95,66 dolar
PKK'ya ağır darbe: 9 terörist daha etkisiz!
Beşiktaşlı Emirhan İlkhan, Torino'ya transfer oldu
Medipol Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde tur için sahada
Tarımda yeni destekleme modeli gelecek, 'kent tarımı' hayata geçirilecek
Ukrayna'dan gelen iki gemide denetim yapıldı
TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı
Yemen'de ateşkesin ikinci kez uzatılması ne anlama geliyor?
"Taş Plak Konseri" AKM'de müzikseverlerle buluştu
5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni gerçekleştirildi
13. Büyükelçiler Konferansı... Bakan Bozdağ'dan önemli açıklamalar
2022-KPSS'de sınav merkezini değiştirmek isteyenlerin başvuruları 11 ve 12 Ağustos'ta alınacak
Fiyat İstikrarı Komitesi enflasyon ve konut piyasasına yönelik tedbirleri değerlendirdi
ASELSAN, TUSAŞ ve Roketsan'dan büyük başarı
Tanju Özcan kendi ağzıyla söyledi: Irkçı derler ama yaptım bunu
"CHP, FETÖ ile 'helalleşmeye' başlamış"
10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:30:00

Uzmanlardan şaşırtan bir açıklama: Panik atak bulaşıcı bir hastalık

ABONE OL

Beklenmedik bir anda yoğun bir korku ya da yoğun bir iç sıkıntısı şeklinde ortaya çıkan 'panik atak' kişinin etrafındaki kişilere de bulaşır. Bu sorunu yaşayanlar genellikle çok fedakar ve çok sorumluluk alan kişilerdir.

Beklenmedik bir anda yoğun bir korku ya da yoğun bir iç sıkıntısı şeklinde ortaya çıkan 'panik atak' kişinin etrafındaki kişilere de bulaşır. Bu sorunu yaşayanlar genellikle çok fedakar ve çok sorumluluk alan kişilerdir.

Toplumda oldukça sık görülen panik ataklar, gerçek dışı düşünceler gibi duygusal belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Panik atak ayrıca başka psikolojik rahatsızlıklara da neden olabiliyor. Panik atak hakkında bilgi veren Uzman Klinik Psikolog Elmas Merve Malas, panik atağın bulaşıcı olduğunu vurguladı. Panik atak yaşayan kişilerin aile öyküsünde de benzer şikayetlere sahip birileri olduğunu kaydeden Uzman Klinik Psikolog Elmas Merve Malas şunları dile getirdi:

HAYAT TARZINI DEĞİŞTİRMELİ

"Panik atak bir kaygı bozukluğu olduğu için çok çabuk etrafındakilere bulaşır. Panik atak yaşayan kişiler genellikle çok fedakar ve çok sorumluluk alan kişilerdir. Genellikle kendileriyle ilgilenmeyi ihmal eden hep etrafındakileri düşünen kişilerdir. Ruhsal hastalıklar bir şeylerin yolunda gitmediğini söyler. Bu durumlarda hayat tarzınızı gözden geçirmeniz gerekir. Panik atak yaşamı tehdit eden bir durum değildir. Atak geldiği zaman sonsuza kadar sürmeyeceğini ve eninde sonunda biteceğini kendinize hatırlatın."

TERLEME VE TİTREME OLABİLİR

Panik atağın tanımını yapan Malas, "Panik Atak, toplumda yaygın olarak görülen ruhsal hastalıklardan biridir. Beklenmedik bir anda yoğun bir korku ya da yoğun bir iç sıkıntısı şeklinde ortaya çıkar. Genellikle panik atak geçiren kişiler fiziksel belirti yaşar. Kalp çarpıntısı, terleme, titreme, nefes almakta zorlanma, boğulma hissi, göğüs ağrısı, bulantı ya da karın ağrısı, baş dönmesi, eller ve ayaklarda uyuşma gibi belirtiler gösterir" ifadelerini kullandı.

UYKU DÜZENİ DE BOZULUYOR

Bazı durumlarda hastaların, atak yaşamasalar bile tekrar bu atağın gelmesinden dolayı yoğun korku ve kaygı yaşamaya devam ettiklerini belirten Malas, "Hastalar atağın gelmesinden korktuğu için, spor yapmaktan, tanımadık durumlardan veya tanımadık yerlerden kaçınabilir. Bazı durumlarda kişiler uyku uyuyamaz. Çünkü uyku sırasında bir şey olmasından endişe hissederler. Hatta hastalığın ilerleyen safhalarında panik atak hastaları evden dışarıya çıkamayacak duruma bile gelirler" diye konuştu.

AGORAFOBİ DE EŞLİK EDEBİLİR

Panik atağa sıklıkla agorafobinin eşlik ettiğini vurgulayan Malas,''Agorafobi, toplu taşımalarda, kapalı alanlarda ve açık yerlerde, kalabalık yerlerde ve tek başına evin dışında yoğun kaygı ve korku yaşamaktır. Panik atak hastaları yardım alamayacağını düşündüğü durumlardan kaçınmaya çalışır. Kendilerini korumak amacıyla sürekli güvenlik arayışına girer. Bu da kişinin gündelik hayattaki işlevselliğinin bozulmasına ve zamanla etrafındaki insanlarla iletişimine yansımaya başlar" dedi.

Etiketler : PANİK ATAK BULAŞICI BİR HASTALIK Panik atak Malas
Thor'dan romantik hareket

Thor'dan romantik hareket
Müzik buluşması

Müzik buluşması
Harbiye korosu

Harbiye korosu
13 günde 6 kilo verdi

13 günde 6 kilo verdi
Nil'le Boğaz renklendi

Nil'le Boğaz renklendi
Yüzlerce nefret mesajı aldım

Yüzlerce nefret mesajı aldım
Kadro tamamlanıyor

Kadro tamamlanıyor
Kahve tanışması

Kahve tanışması
Dört yıl sonra sunucu dönüşü

Dört yıl sonra sunucu dönüşü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes