Uzmanlardan şaşırtan bir açıklama: Panik atak bulaşıcı bir hastalık

Beklenmedik bir anda yoğun bir korku ya da yoğun bir iç sıkıntısı şeklinde ortaya çıkan 'panik atak' kişinin etrafındaki kişilere de bulaşır. Bu sorunu yaşayanlar genellikle çok fedakar ve çok sorumluluk alan kişilerdir.



Toplumda oldukça sık görülen panik ataklar, gerçek dışı düşünceler gibi duygusal belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Panik atak ayrıca başka psikolojik rahatsızlıklara da neden olabiliyor. Panik atak hakkında bilgi veren Uzman Klinik Psikolog Elmas Merve Malas, panik atağın bulaşıcı olduğunu vurguladı. Panik atak yaşayan kişilerin aile öyküsünde de benzer şikayetlere sahip birileri olduğunu kaydeden Uzman Klinik Psikolog Elmas Merve Malas şunları dile getirdi:

HAYAT TARZINI DEĞİŞTİRMELİ

"Panik atak bir kaygı bozukluğu olduğu için çok çabuk etrafındakilere bulaşır. Panik atak yaşayan kişiler genellikle çok fedakar ve çok sorumluluk alan kişilerdir. Genellikle kendileriyle ilgilenmeyi ihmal eden hep etrafındakileri düşünen kişilerdir. Ruhsal hastalıklar bir şeylerin yolunda gitmediğini söyler. Bu durumlarda hayat tarzınızı gözden geçirmeniz gerekir. Panik atak yaşamı tehdit eden bir durum değildir. Atak geldiği zaman sonsuza kadar sürmeyeceğini ve eninde sonunda biteceğini kendinize hatırlatın."

TERLEME VE TİTREME OLABİLİR

Panik atağın tanımını yapan Malas, "Panik Atak, toplumda yaygın olarak görülen ruhsal hastalıklardan biridir. Beklenmedik bir anda yoğun bir korku ya da yoğun bir iç sıkıntısı şeklinde ortaya çıkar. Genellikle panik atak geçiren kişiler fiziksel belirti yaşar. Kalp çarpıntısı, terleme, titreme, nefes almakta zorlanma, boğulma hissi, göğüs ağrısı, bulantı ya da karın ağrısı, baş dönmesi, eller ve ayaklarda uyuşma gibi belirtiler gösterir" ifadelerini kullandı.

UYKU DÜZENİ DE BOZULUYOR

Bazı durumlarda hastaların, atak yaşamasalar bile tekrar bu atağın gelmesinden dolayı yoğun korku ve kaygı yaşamaya devam ettiklerini belirten Malas, "Hastalar atağın gelmesinden korktuğu için, spor yapmaktan, tanımadık durumlardan veya tanımadık yerlerden kaçınabilir. Bazı durumlarda kişiler uyku uyuyamaz. Çünkü uyku sırasında bir şey olmasından endişe hissederler. Hatta hastalığın ilerleyen safhalarında panik atak hastaları evden dışarıya çıkamayacak duruma bile gelirler" diye konuştu.

AGORAFOBİ DE EŞLİK EDEBİLİR

Panik atağa sıklıkla agorafobinin eşlik ettiğini vurgulayan Malas,''Agorafobi, toplu taşımalarda, kapalı alanlarda ve açık yerlerde, kalabalık yerlerde ve tek başına evin dışında yoğun kaygı ve korku yaşamaktır. Panik atak hastaları yardım alamayacağını düşündüğü durumlardan kaçınmaya çalışır. Kendilerini korumak amacıyla sürekli güvenlik arayışına girer. Bu da kişinin gündelik hayattaki işlevselliğinin bozulmasına ve zamanla etrafındaki insanlarla iletişimine yansımaya başlar" dedi.