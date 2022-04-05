Uzmanlardan kadınlara uyarı: Kanser taramalarını düzenli yaptırın

Uzmanlar, kadınlara erken tanı için kanser taramalarını düzenli yaptırmaları çağrısında bulundu. Prof. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadın kanserlerinde ilk sırada meme kanserinin yer aldığını, 8 kadından birinde meme kanseri görüldüğünü söyledi. Kadın kanserlerinde rahim duvarı ve rahim ağzı kanserlerinin yine ilk sıralarda yer aldığını belirten Bayoğlu Tekin, "Tüm dünya ile paralel oranlara sahibiz. Bu kanserler hakkında bir takım tarama programlarımız var. Bunların etkin kullanılmasıyla biz bu kanser oranlarını yavaş yavaş aşağıya çekmeye başladık" dedi. Anne, teyze ya da kız kardeşinde meme kanseri görüldüğü için risk grubunda olan kişilerin yanı sıra hiçbir risk faktörü bulunmayanlarda da meme kanseri görülebileceğine işaret eden Bayoğlu Tekin, her kadının elle meme muayenesini öğrenmesi ve düzenli olarak da yapması, bedenindeki değişiklikleri fark ettiği anda da vakit kaybetmeden hekime başvurması gerektiğini aktardı. Sağlık Bakanlığının tarama programlarını vatandaşlara ücretsiz sunduğunu dile getiren Bayoğlu Tekin, şöyle devam etti: "Kanserden korkmamak lazım. Erken tanı çok önemli, erken tanı konulduktan sonra tedavi olma şansı çok yüksek ve artık biz kadın kanserlerinde özellikle meme, rahim ağzı ve endometrium kanserlerinde erken tanı koyarak çoğu hastaların yaşam sürelerini uzatabiliyoruz. O yüzden kendi kendine muayene çok önemli, tarama testleri çok önemli ve düzenli jinekolojik kontrollere gelmeleri çok çok önemli."

