Uzmanlardan hamile, yaşlı ve veganlara iyot uyarısı

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Necmi Namal, 21 Ekim Küresel İyot Eksikliği Günü’ne özel açıklamalarda bulundu.

Dr. Necmi Namal, gençlerin de iyot ihtiyacını karşılamayacak şekilde beslendiğine dikkat çekerek, “Gençler; fast food, atıştırmalıklar, süt yerine başka sağlıksız içecekler tüketiyorlar. Özellikle genç kızlar, kilo vermek ya da ince kalabilmek adına balık ve inek sütü gibi gıdalardan uzak duruyorlar. Laktoz ve glutene duyarlı olanlar ya da balık, et, süt tüketmeyen veganlar da aynı şekilde iyot ihtiyacını karşılamadığından risk grubu içerisinde yer alıyor” ifadelerini kullandı.

İyot eksikliğinin giderilmesi amacıyla, iyotlu tuz tüketilmesini öneren Namal, '5 gram iyotlu tuz, 100 mikrogram iyot içerir. İyotlu tuz, içindeki iyot miktarını korumak amacıyla koyu renkli kavanozlarda, serin yerde, ışık ve güneş ışığından uzakta muhafaza edilmeli, yemeklere pişirme sonrasında eklenmelidir.' şeklinde konuştu.

“HAFTA 1-2 KEZ DENİZ ÜRÜNÜ TÜKETİN”

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Necmi Namal, iyotun beslendiğimiz gıda maddelerinde yeterince bulunmadığına, sebze ve meyve tüketimi ile günlük gereksinimin sadece üçte ikisinin karşılandığına dikkat çekerek, “Her gün yeterince süt ve süt ürünleri tüketmek, bazen et yemek, iyot gereksinimini karşılamada önemli kaynaklardır. Vejetaryen ve veganlar, iyot eksikliğine özellikle dikkat etmelidir. Deniz suyundaki iyot nedeni ile denizden tutulmuş balık ve deniz mahsulleri, midye ve yosunlar iyot yönünden zengindir. Bu nedenle, haftada bir ya da iki kez deniz balıklarının sofraya getirilmesi yararlıdır” bilgisini paylaştı.

“FAZLASI DA ZARAR”

İyotun eksikliği gibi fazlalığının da sağlık açısından zararlı olduğunu hatırlatan Namal, “Bu nedenle, kontrollü şekilde kullanılmalıdır. Bazı tiroid hastalarının, örneğin Graves Hastalığı, Hashimoto Tiroiditi ve sıcak nodülü olan hastaların iyotlu tuz kullanmaları sakıncalıdır. Bu tür hastaların iyotsuz sofra tuzu tüketmesi gerekir” uyarısında bulundu.