Uzmanlar uyardı: Birbirine çok benziyorlar

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11 Ocak 2021 Pazartesi 00:21:00 - Güncelleme:11 Ocak 2021 Pazartesi 09:39:00

Uzmanlar uyardı: Tüberküloz ile koronavirüs birbirine çok benziyor

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Son zamanlarda koronavirüs korkusu nedeniyle hastanelere başvuru ve teşhis sayılarında düşüş yaşandığını belirten uzmanlar, verem hastalarının artabileceğine dikkat çekiyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Akkoyunlu, “İşin özüne baktığımızda tüberküloz ve Kovid-19 aslında birbirinden çok farklı hastalıklar. Kısmi de olsa bazı belirtiler ortak. Mesela öksürük, halsizlik, kırgınlık, ateş gibi belirtileri örnek gösterebiliriz. Dolayısıyla bazen tüberküloz hastaları ile koronavirüs hastaları benzer semptomlar nedeniyle karıştırılabilir. Hatta, eğer türbekülozun erken dönemi ise akciğer görüntüleri de karışabilir” dedi. Prof. Dr. Akkoyunlu, “Çalışma şartları zor olan kişilerde de bu tip enfeksiyonları görüyoruz. Havalandırması iyi olmayan, çok uzun saatler çalışıp çok fazla insanın bir arada bulunduğu çalışma ortamlarında ciddi tüberküloz salgını görüyoruz. Bunlara merdiven altı üretim yapan yerleri örnek gösterebiliriz. Bu açıdan dikkatli olmak ve bu grupları özellikle korumak gerekiyor. Tüberküloz da aynı koronavirüs gibi solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonlardan birisi. Benzer bulaş yollarına sahipler. Tüberküloz, koronavirüse göre biraz daha ağır bulaşır. Bu nedenle eğer tüberküloz vakası varsa, koronavirüsün de aynı ortamda bulaşma ihtimali var demektir. Benzer yolları kullanırlar. Dolayısıyla kovid-19 için aldığımız önlemler ne ise tüberküloz için de aldığımız önlemler aynıdır” diye konuştu.

Etiketler : Tüberküloz koronavirüs göğüs hastalıkları
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