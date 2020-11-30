Maske takarken cildinizi koruyun!

Maskenin ciltte kuruluk, kızarıklık, pullanmalar ve sivilcelerde artışa sebep olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, “Öncelikle yapılması gereken maskemizi 3-4 saat aralıklarla yenilemek, yüzümüzün terlediği durumlarda maskemizi yenilemek, yüzümüzü en az günde 3 kez cildimize uygun yüz yıkama jeli ile yıkamak, su bazlı uygun nemlendirici ile nemlendirmek, sıcak ortamlardan ve güneşten mümkün olduğunca uzak durarak, günde 1,5-2 litre su tüketerek ve C vitamini, çinko, omega 3 içeren besinler tüketerek, alkol ve sigaradan uzak durarak, bu hastalıklardan kurtulmak mümkündür” dedi.

