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30 Kasım 2020 Pazartesi 11:37:00 - Güncelleme:01 Aralık 2020 Salı 07:08:00

Uzmanlar uyardı: Maske takarken cildinizi koruyun

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Uzmanlar, maske kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın sık aralıklarla cildi havalandırmak olduğunu söyledi.

Maskenin ciltte kuruluk, kızarıklık, pullanmalar ve sivilcelerde artışa sebep olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, “Öncelikle yapılması gereken maskemizi 3-4 saat aralıklarla yenilemek, yüzümüzün terlediği durumlarda maskemizi yenilemek, yüzümüzü en az günde 3 kez cildimize uygun yüz yıkama jeli ile yıkamak, su bazlı uygun nemlendirici ile nemlendirmek, sıcak ortamlardan ve güneşten mümkün olduğunca uzak durarak, günde 1,5-2 litre su tüketerek ve C vitamini, çinko, omega 3 içeren besinler tüketerek, alkol ve sigaradan uzak durarak, bu hastalıklardan kurtulmak mümkündür” dedi.  

Etiketler : uzmanlar maske cilt ciltte kızarıklık ciltte kuruluk ciltte pullanma sivilce sağlık Dr. Oğuz Küçükçakır
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