Uzmanlar uyardı: Kansere karşı, kızlarınızı aşılatın

Rahim ağzı (serviks) kanserlerinden aşıyla korunmanın mümkün olduğunu hatırlatan uzmanlar, kız çocuğu sahibi anne babalara seslendi. Kısaca HPV denilen 'Human Papilloma Virus'ünün neredeyse tüm serviks kanserlerinin en önemli nedeni olduğunu belirten Doç. Dr. Aşkın Doğan, "Sağlıklı bir gelecek için kız çocuklarınızı aşılatın" dedi. Hastalıktan korunmanın en doğru ve kolay yolunun aşı olduğunun altını çizen Doç. Dr. Doğan, ebeveynleri uyardı ve aşılanma yaşı konusunda şu bilgileri verdi: "Sadece aşılama ile Avusturalya'da popülasyonun yüzde 70'i aşılandığında kanser öncesi lezyonlarda yüzde 38 düşüş sağlanmıştır ki bu öngörü ile ileri evre kanserleri çok daha fazla engellediğini söyleyebiliriz. 9-15 yaş arası kız çocukları önerilen yaş grubu olsalar da ideal aşılanma yaşı 11-12'dir. 27 yaşından sonra rutin olarak önerilmemekle birlikte daha önceden düşük riske sahip olduğu düşünülüyorsa (daha önce seksüel deneyimi olmamış veya az sayıda partneri mevcutsa) ve sonraki hayatı HPV açısından risk içeriyorsa aşı önerilebilir. 13-26 yaş arası ise daha önce aşılanmamış ise veya aşı takvimi tamamlanmamış ise aşı bu yaş grubuna da önerilmektedir. Aşı yaş grubuna göre 15 yaş altındaki kişilere 2 üstündekilere ise 3 doz olacak şekilde planlanmaktadır. Bir diğer önemli husus ise sağlık çalışanları yaş sınırı gözetilmeksizin aşı programına dahil edilmelidir."

