Uzmanlar uyardı: Çocukla günde bir kez oyun oynayın

Pandemide çocukların ekrana bakma süresi arttı. Günün en az beş saatini ekran başında geçiren çocukların anne ve babalarına 'Günde en az bir kez bağ güçlendirici bir oyun oynayın' uyarısı yapıldı.



Pandeminin ebeveynler ve çocuklar üstündeki olumsuz etkileri henüz açığa çıkıyor. Cardiff Üniversitesi'nin araştırmasına göre ebeveynlerin yüzde 30,9'unun depresyon problemi yaşadığı kaydedilirken, anne babaların yüzde 57,4'ü de çocuklarının pandemiden bu yana ruh sağlığı sorunları olduğunu belirtiyor. Çocuklarıyla daha iyi bir iletişim kurmak, pandeminin olumsuz etkisini en aza indirmek isteyen ebeveynler çözümü aile danışmanlarında bulurken, Pedagog ve Aile Danışmanı Sümeyye Lambrecht ise aile bağlarını güçlendirmenin yollarını açıklayarak, ebeveynlerin çocuklarıyla günde en az 1 defa oyun oynamasını tavsiye etti.

YETERSİZLİK DUYGUSU GELİŞTİ

Pandemiyle birlikte aile bireylerinin şu ana kadar hiç karşılaşmadıkları zorluklarla mücadele etmek durumunda kaldığını belirten Pedagog ve Aile Danışmanı Sümeyye Lambrecht konuyu şu sözlerle değerlendirdi: "Günlük hayatta ebeveynlerin sahip olduğu rollere pandemi döneminde yenileri eklendi. Ebeveynler sadece anne ya da baba olmanın ötesine geçerek çocuklarının öğretmeni, pedagogu, bakıcısı, arkadaşı olmak zorunda kaldılar. Tüm bu rollere yetişemediğini düşünerek yetersiz hisseden ebeveynler, huzursuzluğa kapıldı. Bu durum aile içindeki bağların gerilmesine ve aile bireylerinde davranış bozukluklarının ortaya çıkmasına yol açtı. Mevcut koşullarla baş etmek ve çocuklarıyla daha güçlü bağ kurmak isteyen ebeveynler ise çareyi profesyonel danışmanlara başvurmakta buldu."

HAYATI PROVA ETTİKLERİ BİR ALAN

Her türlü ikili ilişkide, emeğin kesildiği noktada iletişimin yıpranmaya başladığını söyleyen Sümeyye Lambrecht, "Hayata dair kaygı yaşayan bireyler, bunun sonucunda oluşan psikolojik hasarı ilk olarak aile içinde göstermeye başlar ve bu durum aile içindeki iletişimin yıpranmasını da aşarak zamanla çocukların davranışlarına etki eder. Anne ve babalarının davranışlarını rol model olarak gören çocuklar, onları zamanla taklit eder hale gelir. Bu noktada kişilere her zaman önce kendisiyle barışıp, ardından çocuklarıyla sağlıklı bir iletişim kurmak için oyunları bir iletişim aracına dönüştürmelerini tavsiye ediyoruz. Ancak anne babaların oyunları seçerken de dikkatli olması ve bağ güçlendirici oyunları tercih etmesi gerekiyor. Çünkü her oyun aile bağlarını güçlendirmez ve oyunlar çocukların hayatı prova ettiği yerlerdir. Dolayısıyla ebeveynler çocuklarıyla oyun oynarken iletişim kurmanın yanı sıra onları gerçek dünyaya hazırlar" şeklinde konuştu.