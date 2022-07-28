Uzmanından ‘güneş çarpması' uyarısı

Uzmanlar, güneş çarpmasından 6 yaş altı çocuklar, 60 yaş üzeri ve kronik hastalıkları olan vatandaşların çok fazla etkilendiğini belirtti. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem İngeç, "Güneş çarpması bir insanın uzun süre sıcak havada kalması ve vücut sıcaklığının üzerine çıkmasıyla birlikte vücutta oluşan durumdur. Güneş çarpmasından genellikle çocuklar etkilenir. Özellikle 6 yaşından küçük çocuklar, merkezi sinir sistemi tam gelişmediği için yüksek sıcaklığa adaptasyon sorunu yaşayabilir. 60 yaş üzeri bireyler ve kronik hastalığı olanlarda da çok görülen bir durumdur. Özellikle böbrek ve kalp yetmezliği gibi durumlar da eşlik ederse güneş çarpması çok daha hızlı bir şekilde gelişir. Bu yüzden bu kişilerin daha dikkatli olması gerekir" dedi.

