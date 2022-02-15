VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Savaş an meselesi!
Kanada'da tarihi karar!
Faturaya yeni destek geliyor
Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Yer gök aşk
Güneş ışığı da katarakt yapar
Kalp krizi ve felce karşı C vitamini tüketin
Uzmanı uyardı: Kaplıcada yüzülmez
Yüksek ateşi sarımsak ve zencefile yenin
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 15 Şubat
Baba evde parçalanmış, oğlu ise bahçede donmuş halde ölü bulundu
Fransa'da Sarı Yeleklilerin temsilcisi için gösteri yasağı talebi reddedildi
DSÖ: Salgının bittiği söylemleri yanlış
Johnson ve Biden Ukrayna'yı görüştü
BM Genel Sekreteri Guterres'in Rusya ve Ukrayna diplomasisi
İstanbul'da şüpheli otomobili kovalayan polis aracı takla attı
Güney Kore'de Google ve Netflix'e para cezası
Türkiye'de 76 bin 632 yeni vaka tespit edildi
Biden'dan Parkland saldırısının yıl dönümünde silah kontrolü çağrısı
BAE ile medya ve iletişimde güç birliği
Pınar Gültekin cinayeti davasında karar ertelendi
Bakanlık ve sendika 3600 ek gösterge için bir araya gelecek
Dışişlerinden 'Yemen'e seyahat etmekten kaçının' uyarısı
Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı
15 Şubat 2022 Salı 08:30:00 - Güncelleme:15 Şubat 2022 Salı 08:30:00

Uzmanı uyardı: Kaplıcada yüzülmez

ABONE OL

Termal kaplıca ve havuzlarda 36 derecenin üzerindeki su sıcaklığında yüzme ve egzersizden uzak durulması gerektiğini söyleyen Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Serdar Demirci, "Hamilelere, kanser hastalarına, inflamatuar hastalığı sahip olup alevlenme döneminde olanlara, aktif enfeksiyonu olanlara, açık yarası olanlara kesinlikle önermiyoruz" dedi.

Termal kaplıca ve havuzlarda 36 derecenin üzerindeki su sıcaklığında yüzme ve egzersizden uzak durulması gerektiğini söyleyen Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Serdar Demirci, "Hamilelere, kanser hastalarına, inflamatuar hastalığı sahip olup alevlenme döneminde olanlara, aktif enfeksiyonu olanlara, açık yarası olanlara kesinlikle önermiyoruz" dedi. Girilen havuz suyunun sıcaklığının da önemli olduğunu belirten Dr. Demirci, termal 36-38 derece ve hipertermal yani 40 derece sıcaklığın üzerindeki sularda genellikle vücudu batırma şeklinde yapılan uygulamaların doğru olduğunu söyledi. Bu sıcaklıktaki havuzlarda yapılan egzersiz ya da yüzme gibi faaliyetleri önermediklerini vurgulayan Dr. Demirci, "Çünkü bunun birtakım yan etkileri var. Eğer siz egzersiz ya da yüzme gibi aktiviteler yapacaksanız genellikle bizim hipotermal dediğimiz 28- 32 derece sıcaklıktaki suları öneriyoruz" diye konuştu.

Etiketler : Kaplıcada yüzü Dr. Demirci termal hipertermal
Reklamcıların markajında

Reklamcıların markajında
Kaan'dan türkü şöleni

Kaan'dan türkü şöleni
İstinaf davasında hakaret sayıldı

İstinaf davasında hakaret sayıldı
Enerjik Yıldız

Enerjik Yıldız
Hatası milleti güldürdü

Hatası milleti güldürdü
Deliye her gün ‘Sevgililer Günü'

Deliye her gün ‘Sevgililer Günü'
Bir oyuna 4 milyon lira harcadı

Bir oyuna 4 milyon lira harcadı
-17 derecede defile

-17 derecede defile
Kafam çok rahat

Kafam çok rahat

EN ÇOK OKUNAN HABERLER