Uzmanı uyardı: Kaplıcada yüzülmez

Termal kaplıca ve havuzlarda 36 derecenin üzerindeki su sıcaklığında yüzme ve egzersizden uzak durulması gerektiğini söyleyen Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Serdar Demirci, "Hamilelere, kanser hastalarına, inflamatuar hastalığı sahip olup alevlenme döneminde olanlara, aktif enfeksiyonu olanlara, açık yarası olanlara kesinlikle önermiyoruz" dedi. Girilen havuz suyunun sıcaklığının da önemli olduğunu belirten Dr. Demirci, termal 36-38 derece ve hipertermal yani 40 derece sıcaklığın üzerindeki sularda genellikle vücudu batırma şeklinde yapılan uygulamaların doğru olduğunu söyledi. Bu sıcaklıktaki havuzlarda yapılan egzersiz ya da yüzme gibi faaliyetleri önermediklerini vurgulayan Dr. Demirci, "Çünkü bunun birtakım yan etkileri var. Eğer siz egzersiz ya da yüzme gibi aktiviteler yapacaksanız genellikle bizim hipotermal dediğimiz 28- 32 derece sıcaklıktaki suları öneriyoruz" diye konuştu.

