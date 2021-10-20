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20 Ekim 2021 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:20 Ekim 2021 Çarşamba 10:00:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 20 Ekim

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 20 Ekim Çarşamba günlük burç yorumları...

OĞLAK: ÖNEMLİ GELİŞMELERLE KARŞI KARŞIYA KALACAK

TERAZİ: HATALARI TELAFİ ETMEK İÇİN DOĞRU ZAMAN

ASLAN: OLAYLARI KONTROL ETMEK İSTEYECEĞİ BİR GÜN

KOÇ: SIRLARI OLANLAR ARTIK BU YÜKTEN KURTULMALI

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Bugün kendi kabuğunuza çekilirken, ruhunuzun farkedeceği güzelliklere şükür edeceksiniz. Acılarınızın çoğunu atlatmak için çok az zaman kaldı, azıcık sabır. Sevdiğiniz kişi ile kıymet vereceğiniz anılar bırakmak ve karşılıklı konuşmalar için oldukça önemli bir gün.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Hafta içinde fark ettiğiniz ve sizi üzen kişilerle ilgili aniden karşılaşma ve haberleşmeler oluşabilir. Aile büyüklerinize ve eşinize odaklanarak onlardan gelen desteklerle ilerlemelisiniz. Hakedişlerinizin tadını çıkarırken, sizi üzenlere kibirli davranışlarda bulunmamak enerjinizi dengeleyektir.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

İş hayatınızdan gelen hem destek hem de görünmeyenin arkasındaki çekemeyen kişilerden alacağınız haberler moralinizi bozabilir. Onların söyledikleri değil, sizin icra ettikleriniz çok önemli. Para konusunda güzelliklerin geleceği bir gün. Yeni projeleri sunmak için günü değerlendirebilirsiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Yaptığınız işle ilgili ölümsüz eserler ortaya koymak için muazzam bir gün. Yaptığınız projeleri ses getirecek şekilde ortaya koymanız sizi uzun vadede oldukça mutlu edecek. Kalbi boş olanlar için sürpriz karşılaşmalar ve görüşmeler olabileceği gibi, beraberliği olan Yengeç burçları bugün sevdiği kişiye unutamayacağı sürprizler yapması aralarındaki bağların bir ömür boyu sürmesine sebebiyet verebilir.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

İçsel yolculuğunuzda atacağınız adımlar oldukça önemli. Problemlerinizin çıkış noktasını bulamıyorsanız mutlaka bir doktordan yardım almanızı önerebilirim. Yardım enerjisinde olmanız size umulmadık şans ve fırsatlar yaratacak. Yeni iş tekliflerini değerlendirmek için Kasım ortasını beklemeniz daha avantajlı olabilir.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Maddi anlamda rahatlayacağınız göksel bir destek sizinle birlikte olacak. Sevgilinizle olan uyumunuz muazzam. Uzunca süredir aranızda olan yanlış anlaşılmaların önüne geçebileceğiniz harika bir gün. Çocuk sahibi olmak isteyenler sürpiz gebeliklere hazır olsun.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Uzunca süredir kalbi boş olanlar sürpriz yeni bir aşka yelken açmayı düşünürken kendinizi bulabilirsiniz. Kalbinizi çalan bu kişi gelecekteki belki de eş adayınız olabilir. Günün tek tehlikeli yanı yeni gelen aşk karşısında geçmişteki aşkı acaba unutabildiniz mi?

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

İletişiminizdeki hassas yapınız sizi oldukça yüceltecek enerjiler barındırıyor. Hayatınızda uzunca zamandır yaşadığınız krizler ile dönüşmenin acısı içinizde kalsa da ilahi bir elin sizin arkanızda olduğunu hissetmek kalbinizi rahatlatacak. Umulmadık sürpriz haberlere hazırlıklı olun, sizi çok mutlu edecek.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Parasal enerji artarken, azalan borçlarınız içinize biraz olsun su serpiyor. Bugün ilahi yardımların sizinle birlikte olması için yardım enerjisinde olmanız size önümüzdeki dönemlerde iyilik olarak katlanacak. Sağlığınızla alakalı yaşadığınız önemli bir rahatsızlığın tekrarı gündeminizde olabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Uzunca süredir yollarınızı ayırmayı düşündüğünüz iş ortaklarınızla bugün itibariyle net bir şekilde yollarınızı ayıracaksınız. Evinizin içindeki huzura odaklanmanız ve enerjinizi dengelemenizi önerebilirim. Evinizin içine katılacak yeni bir bireyin hazırlıkları aşamasında olabilirsiniz. Kalbi boş olanlar ölümsüz aşklara merhaba diyebilir.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Gelen sürpriz haberlerle birlikte çok mutlu olacaksınız. Parasal konularda ihtiyacı olan yakınlarınızın dertleri ile ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Kendinizi değerli hissedeceğiniz, hayatınızda hiç unutamayacağınız mucizelerin gerçekleşeceği bir gün olabilir. Mucizelere kalbinizi açmalısınız.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Ailenizin içindeki yeni güzelliklere kapılarınızı açabilirsiniz. Uzunca süredir ihmal ettiğiniz aile büyüklerinizi aramanız ve vakit geçirmeniz size çok iyi gelebilir. Evi olmayan, yardıma ihtiyacı olan kişilere yapacağınız pek çok yardım hanenizin içinde ilerleyen günlerde gelecek güzel mutluluklara gebe olabilir.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları - 20 Ekim burçlar
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