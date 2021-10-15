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15 Ekim 2021 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 08:30:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 15 Ekim

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 15 Ekim Cuma günlük burç yorumları...

OĞLAK: HAYATINDAKİ DENGESİZLİKLER BUGÜNLERDE BİTECEK

BOĞA: KARİYERİNDE ADINDAN SÖZ ETTİRECEK İŞLER YAPABİLİR

İKİZLER: HAYALLERİNİN GERÇEĞE DÖNÜŞMESİ AN MESELESİ

BALIK: MADDİ KONULARDA DİKKATLİ OLMASI GEREKEN BİR SÜREÇ

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Pek çok kişinin şaşıracağı konulara imza atabilirsiniz. Sürpriz bir evlilik kararı veya beraberliğinizle ilgileri üzerinize çekebilirsiniz. Bugün gelişen pek çok konu önümüzdeki 1 ay boyunca hayatınızın merkezi olacak.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bugün sürpriz karşılaşmalara açıksınız. Meditasyon, yoga, astroloji konularıyla ilgileniyorsanız isminizden söz ettirebilirsiniz. Beraberliğinizde olası dengesizlikler oluşursa bugün büyütmemenizi önerebilirim.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Önemli projeleriniz hakkında yol katedeceğiniz bir gün. Sürpriz teklifler ve projeler karşısında isminizden söz ettirebilir. Aşk ve sevgi konularında sevdiğiniz kişi ile hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek güzellikler ile karşılaşabilirsiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Bugün yatırım konularında şanslı etkiler altındasınız. Önemli bir rahatsızlık geçiriyorsanız tedavinizi ihmal etmemelisiniz. İş konularınızla ilgili netsiz olan bazı konular bugün itibariyle netliğe kavuşmak üzere.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Kariyerinizde isminizden söz ettirebilirsiniz. Her ne kadar size zarar vermek isteyen kişiler olsa da duruşunuz ile hayranlıkları üzerinizde topluyorsunuz. İş yeri değişikliği ve ev değişikliği yapmak istiyorsanız önümüzdeki günlerde atılımlar yapabilirsiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Uluslararası projeler, medya işleri ve olası eğitim planlarınızın sonuçlarını toparlamaya başladığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Bugün tüm girişimlerinizin alt yapılarını tamamlayabilirseniz önümüzdeki günlerde daha da şanslı olabilirsiniz. Ayrıca eski dostlarınızdan alacağınız haberler ile oldukça mutlu hissedeceksiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Bugün önünü arkasını görmediğiniz harcamalar yapabilirsiniz. Ayrıca hukuki yollarla bazı kayıpların oluşmasına açık bir süreçten geçmektesiniz. Gizli düşmanlıklara açıksınız. Yüzleşmelere hazırlıklı olmalısınız.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Kendinizi pek çok konuda bilginiz ile ortaya koymak ve göstermekle ilgili muazzam destek alıyorsunuz. Beraberliğinizde yol ayrımı yaşıyorsanız bugün bu gerilim biraz daha artabilir. Ani kararlar vermeden önce olayları biraz zamana bırakmak hem size hem de beraberliğinize iyi gelebilir.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

İş hayatınızdaki dengesizliklerin biraz canınızı sıkacağı bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili geçtiğimiz aylarda sıkıntı yaşadığınız ağrılarınızın artması muhtemel, sağlığınızı ihmal etmemelisiniz. Evinizin içerisinde tamamlanması gereken tamiratlar bulunuyorsa bugün tamamlayabilir ve artık rahat bir nefes alabilirsiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Sizler bugün beraberliğinizde sürpriz yollar alabilirsiniz. Sevdiğiniz kişinin size yapacağı sürprizler sizi çok mutlu edebilir. Bebek planlayanlar sürpiz hamileliklere oldukça açıklar. Parasal harcamalara dikkat.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

İletişimde gerginliklere açık olan yapınız sizi bugün zorlayabilir. Kuruntularınızı büyütmemeli ve önünüzdeki projelere odaklanmalısınız. Sizi geriye çekmek isteyen kişilere karşı enerjinizi toparlayarak ve başarılarınıza başarı katarak yol alabilirsiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Parasal konulardaki bazı dengesizliklerin ani bir şekilde değişebileceği etkiler söz konusu. Ancak aşırı yaptığınız harcamalar önünüzdeki günlerde sıkıntılar yaşamanıza sebep olabilir. Birikim yapabilirseniz önümüzdeki senelerde yatırım konularında daha şanslı olacağınız fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları - 15 Ekim burçlar
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