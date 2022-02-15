Uzaktan Sağlık Hizmeti'nde önemli yenilik geliyor. Sağlık raporları artık evde düzenlenecek

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmeleri için hastaneye gelmeleri gerekmeyecek, raporlar evlerinde düzenlenecek. İhtiyaçları olan ilaç, mama, bez ve tıbbi cihazları evlerinden çıkmadan almaları sağlanacak.

Yatağa bağımlı hastalarımızın sağlık raporunun evlerinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli'de başladı. Uygulamayı kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.