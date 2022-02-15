Uzaktan Sağlık Hizmeti'nde önemli yenilik! Sağlık raporları evde düzenlenecek
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporlarının artık evlerinde düzenleneceğini belirterek, "Uygulama pilot illerde başladı" dedi.
Uzaktan Sağlık Hizmeti'nde önemli yenilik geliyor. Sağlık raporları artık evde düzenlenecek
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmeleri için hastaneye gelmeleri gerekmeyecek, raporlar evlerinde düzenlenecek. İhtiyaçları olan ilaç, mama, bez ve tıbbi cihazları evlerinden çıkmadan almaları sağlanacak.
Yatağa bağımlı hastalarımızın sağlık raporunun evlerinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli'de başladı. Uygulamayı kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.
Geçen hafta duyurduğumuz Uzaktan Sağlık Hizmeti projesi kapsamında önemli bir uygulama hayata geçiyor. YATAĞA BAĞIMLI HASTALARIN SAĞLIK KURULU RAPORLARI artık evlerinde düzenlenecek. Uygulama pilot illerde başladı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 15, 2022