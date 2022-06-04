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04 Haziran 2022 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:04 Haziran 2022 Cumartesi 10:30:00

Uyuz hastalığı 15 dakikalık yakın temas ile bulaşabilir

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Deri ve Zührevi Hastalıkları Doç. Dr. Serkan Demirkan vatandaşları uyuz hastalığına neden olan 'Sarcoptes uyuz böceği' hastalığına karşı uyardı.

Deri ve Zührevi Hastalıkları Doç. Dr. Serkan Demirkan vatandaşları uyuz hastalığına neden olan 'Sarcoptes uyuz böceği' hastalığına karşı uyardı. Doç. Dr. Serkan Demirkan, "Hastalık her insanda her yaşta görülebilir ve insandan insana 15 dakikalık bir yakın temas ile bulaşabilir. Cinsel yol ya da kişisel eşyaların ortak kullanımı etkili bir bulaş durumudur. Hastalık özellikle bakım evi, yurt gibi insanların yoğunlukta bulunduğu ve birlikte yaşadıkları alanlarda daha sık görülür. Bağışıklığı düşük kişilerde daha ağır semptomlar görülebilir. Kişiden kişiye geçen Sarcoptes paraziti 3 ila 6 hafta kuluçka dönemi yaşar ve insan vücudu belirti göstermeye başlar. Sıcak duş ile artan kaşıntı en büyük bulgulardan biridir. El ve ayaklarda parmak araları, kulak arkaları, bel bölgesi ve koltuk altlarında yoğun olarak görülür. Deride küçük kabarıklıklar su toplamaları ve kepekli ve kabuklu lezyonlar görülebilir" dedi.

Etiketler : uyuz uyuz hastalığı serkan demirkan
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