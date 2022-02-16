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16 Şubat 2022 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:16 Şubat 2022 Çarşamba 09:00:00

Uyuz 15 dakika içinde bulaşıyor

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Uyuz hastalığının her yıl milyonlarca insanı etkisi altına alan bulaşıcı bir deri hastalığı olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Oya Yeşim Hacımustafaoğlu Utkan, "Bu hastalık yakın fiziksel temas ve ortak eşyaların kullanımı ile insanlar arasında kolayca yayılabiliyor" dedi.

Uyuz hastalığının her yıl milyonlarca insanı etkisi altına alan bulaşıcı bir deri hastalığı olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Oya Yeşim Hacımustafaoğlu Utkan, "Bu hastalık yakın fiziksel temas ve ortak eşyaların kullanımı ile insanlar arasında kolayca yayılabiliyor" dedi. Dr. Öğr. Üyesi Oya Yeşim Hacımustafaoğlu Utkan, pandemide artan uyuz vakalarının sebeplerini şu şekilde açıkladı: "Karantina sebebiyle evlerde özellikle kalabalık ailelerde yakın temasın artması, hastaların korona enfeksiyonu nedeniyle hastanelere başvurudan çekinmesi vakalarda büyük artışa neden oldu."

GECELERİ KAŞINTI ARTAR

Uyuz hastalığının şiddetli kaşıntılı ve küçük kabartılar ile yaralarla kendini gösterdiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Oya Yeşim Hacımustafaoğlu Utkan, "Gece yatağa girince artan kaşıntı özellikle tipiktir. Aynı evde yaşayan ya da yakın temasta bulunan kişilerde de bir süre sonra bulaşmaya bağlı kaşıntı görülür. Uyuz hastalığı, bireylerin enfekte kişiler ile fiziksel teması sonrasında bulaşır. Direkt temas dışında enfekte bireyin kıyafet, yatak örtüsü ve havlu gibi eşyaları ile uzamış temas da uyuz hastalığının bir diğer bulaş yoludur. Klasik uyuz olgularında deri teması sonrası hastalığın bulaşması yaklaşık olarak 10-15 dakika içerisinde gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Uyuz 15 dakika içinde bulaşıyor Uyuz hastalığı Dr. Öğr. Üyesi Oya Yeşim Hacımustafaoğlu Utkan
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