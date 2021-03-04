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04 Mart 2021 Perşembe 08:29:00 - Güncelleme:04 Mart 2021 Perşembe 08:32:00

Uykusuzluk şeker hastalığına davetiye çıkarıyor

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Kronik uykusuzluk, diyabet için güçlü bir eğilim doğuruyor.

Ortalama 7 saatlik uykunun ideal uyku süresi olarak kabul edildiğinin altını çizen Prof. Dr. Levent Öztürk, "Bir çalışmamızda sadece bir gece uykusuz kalan sağlıklı bireylerin insülin salgılarının üç buçuk kat arttığını tespit ettik. Kronik uykusuzluk, diyabet için güçlü bir eğilim yaratıyor. Yapılan diğer toplumsal çalışmalar da bunu destekliyor. Türkiye'de diyabet görülme sıklığı yüzde 15 civarında ve çok büyük bir rakam. Genelde beslenme ve egzersiz gibi konular diyabetle ilişkilendirilirken uyku pek konuşulmuyor. Aslında şeker hastalığına yakalanmayı önlemede uyku sağlığı çok önemli bir yer tutuyor. Bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Şeker hastalarının uykularını iyi yönde kontrol ederek hastalığın kontrol edilebileceğini düşünüyorum. Şeker hastalığından korunmak için yeteri kadar, ihtiyaç duyulan uykuyu almak çok önemli" dedi.

Etiketler : uyku bozukluğu uykusuzluk şeker şeker hastalığı
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