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04 Ocak 2022 Salı 07:30:00 - Güncelleme:04 Ocak 2022 Salı 07:30:00

Uykusuzlara doğal ilaç: mine çiçeği

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Kurutulmuş mine çiçeğinden hazırlanan çay uykuya dalmayı kolaylaştırır.

Kurutulmuş mine çiçeğinden hazırlanan çay uykuya dalmayı kolaylaştırır. 1 çay kaşığı kurutulmuş mine çiçeğini 1 su bardağı kaynamış suda kaynatıp içtiğinizde gece yaşanan uyku sorunundan kurtulur, depresyon ve migren ağrılarınızı da hafifletirsiniz. Bitkisel tedavi uzmanlarına göre mine çiçeği ile hazırlanan çay, baş ağrılarını, uykusuzluğu, depresyonu, anksiyeteyi, böbrek taşlarını, gut hastalığını, sarılığı geçiriyor, annelerin sütünü de arttırabiliyor ve ayrıca regl dönemindeki ağrılara da iyi geliyor.

Etiketler : Uykusuzlara doğal ilaç mine çiçeği epresyon ve migren ağrıları
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