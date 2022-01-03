VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
TOGG'dan müthiş haber: Yenileri geliyor
"NATO'ya katılmak hakkımız"
Emekli ve işçi milyonları ilgilendiriyor!
CHP'li başkanın torbacı çocukları
Meteoroloji'den "sarı" kodlu uyarı
Flurona alarmı! İlk vaka açıklandı
Yeni keşfin müjde tarihi belli oldu!
Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor performans sıralaması! Tepkiler üst üste geldi
Uykusuzlara doğal ilaç: mine çiçeği
Aşı olanlar da korunmaya devam etmeli
Kaygılar kalp krizi riskini 13 kat artırır
Topuklu ayakkabı sinirlere zarar veriyor
Çocukları koronadan koruyan 6 kural
Tayvan liderinden Çin'e çağrı! Askeri maceraperestlik çözüm değil
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Mali'de askeri cunta, ECOWAS'a 5 yıllık geçiş dönemi teklif etti
PCR test sonucu negatif çıktı
Almanya'da tahrip edilen Müslüman mezarlığında anma programı düzenlendi
"Seçimler hukuki sorunlar nedeniyle zamanında yapılamadı"
Erzincan ve Van'ın 3 ilçesinde okullar yarın tatil edildi
Sudan polisi, sivil yönetim için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyen göstericileri dağıttı
2020'de Avrupa'da İslamofobi artış gösterdi
03 Ocak 2022 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:03 Ocak 2022 Pazartesi 09:30:00

Uykusuzlara doğal ilaç: mine çiçeği

ABONE OL

Kurutulmuş mine çiçeğinden hazırlanan çay uykuya dalmayı kolaylaştırır.

Kurutulmuş mine çiçeğinden hazırlanan çay uykuya dalmayı kolaylaştırır. 1 çay kaşığı kurutulmuş mine çiçeğini 1 su bardağı kaynamış suda kaynatıp içtiğinizde gece yaşanan uyku sorunundan kurtulur, depresyon ve migren ağrılarınızı da hafifletirsiniz. Bitkisel tedavi uzmanlarına göre mine çiçeği ile hazırlanan çay, baş ağrılarını, uykusuzluğu, depresyonu, anksiyeteyi, böbrek taşlarını, gut hastalığını, sarılığı geçiriyor, annelerin sütünü de arttırabiliyor ve ayrıca regl dönemindeki ağrılara da iyi geliyor.

Etiketler : Uykusuzlara doğal ilaç mine çiçeği uykuya dalmayı kolaylaştırır
2021 kötü geçti

2021 kötü geçti
Alışveriş şıklığı

Alışveriş şıklığı
2022'de etkinliklere devam

2022'de etkinliklere devam
Unkapanı'nı Bollywood bekliyordum

Unkapanı'nı Bollywood bekliyordum
Pınar yine yaş yorumuna çıldırdı

Pınar yine yaş yorumuna çıldırdı
Ekranların yeni ikilisi

Ekranların yeni ikilisi
En büyük şans

En büyük şans
‘İki Şafak Arasında' gösterim

‘İki Şafak Arasında' gösterim
Yeni yaşa kayak sürprizi

Yeni yaşa kayak sürprizi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER