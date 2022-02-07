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07 Şubat 2022 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:07 Şubat 2022 Pazartesi 08:30:00

Uykusuz çocuk büyüme hormonu salgılayamaz

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Uzmanlar çocuklarda sık görülen geniz eti büyümesine karşı ailelere uyarılarda bulundu. KBB Uzmanı Op. Dr. Canset Aydın, "Çocuğun nefes almasını zorlaştırıp uykuda horlama ve zaman zaman nefes kesilmeleri ile karşılaşılabiliyor. Bu nefes kesilmeleri olduğunda çocuklar iyi uyuyamıyor. İyi uyku alamayan çocuklarda büyüme hormonu salgılanamıyor" dedi.

Uzmanlar çocuklarda sık görülen geniz eti büyümesine karşı ailelere uyarılarda bulundu. KBB Uzmanı Op. Dr. Canset Aydın, "Çocuğun nefes almasını zorlaştırıp uykuda horlama ve zaman zaman nefes kesilmeleri ile karşılaşılabiliyor. Bu nefes kesilmeleri olduğunda çocuklar iyi uyuyamıyor. İyi uyku alamayan çocuklarda büyüme hormonu salgılanamıyor" dedi. Aydın, "Hastalığın tedavisinde öncelikle ilaç tedavisi uygulanıyor. Bazen ilaç tedavisine cevap vermeyen ve yaşadığı şikayetler geçmeyen hastalarda geniz etinin alınması gerekebilir" diye konuştu. Operasyonların genel anestezi altında ağız içinden kapalı olarak yapıldığını belirten Aydın, kısa süreli bir işlem olduğunu ve aynı gün taburcu edilebildiğini dile getirdi.

Etiketler : Uykusuz çocuk büyüme Op. Dr. Canset Aydın hormonu salgılayamaz
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