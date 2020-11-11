Uykunuzun huzuru kaçmasın

Kişinin bacaklarındaki kasları sürekli hareket ettirme veya esnetme ihtiyacı duyduğu kontrol edilemeyen bir durum olan bu sorun daha çok dinlenirken veya uyurken kötüleştiği için yaşam kalitesini de olumsuz etkiliyor. Hareket bozukluğu olan bu problemin şikayetlerinin gece arttığına dikkat çeken Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nuriye Gürer, “Erken teşhis ve tedavi büyük önem taşıyor. Her yaşta ortaya çıkabilecek bu sorun el ve ayaklarınızda bulunan sinirlere de zarar verebilir. Huzursuz bacakların rahata kavuşabilmesi için yapılabilecek en iyi şey hareket ettirmektir. Bu yüzden ilaç tedavisinin yanında fizik tedavi büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı. Dr. Gürer, “Hastaların çoğu orta ve ileri yaşta olmasına rağmen olguların yüzde 35’inde şikayetler 20 yaş öncesinde başladığı görülüyor. Bu sorunu yaşayan kişilerde ekstremite (kol ve bacak) ve eklem ağrısı da görülebiliyor. Hastaların çoğunda ağrılı sendromlar daha sık izleniyor. Örneğin bu hastalarda bel ağrısı yüzde 38, eklem ağrısı yüzde 50, yumuşak doku romatizmaları yüzde 30 olarak tespit edilmiştir. Huzursuz bacak birçok romatizmal hastalıkla birlikte görülse de, en iyi bilineni romatoid artritdir. Vücudunuzun herhangi bir yerinde uzun süreli, açıklanamayan bir rahatsızlığınız olduğunda, özellikle de bu rahatsızlık normal bir şekilde uyumanıza engel oluyorsa bir uzmana başvurmalısınız" dedi.

