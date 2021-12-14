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14 Aralık 2021 Salı 08:00:00 - Güncelleme:14 Aralık 2021 Salı 08:00:00

Uyku süresi kişilerin genine göre değişiyor

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Sağlıklı uyku süresi kişilerin genlerine göre değişiyor. Sağlıklı uyku süresinin genel olarak 6 ile 10 saat arasında kabul edildi.

Sağlıklı uyku süresi kişilerin genlerine göre değişiyor. Sağlıklı uyku süresinin genel olarak 6 ile 10 saat arasında kabul edildiğini belirten Doç. Dr. Gülçin Benbir Şenel, "Aslında kişiye özgü olarak bu sürelerin daha az ya da fazla olması normal kabul edilebilir. Genetik olarak ayarlandığı ve herkesin geni farklı olduğu için uyku süresi kişilere göre değişir. Genelde 6 saatten az uyuyan 'kısa uykucu' dediğimiz veya 10 saatten fazla uyumak zorunda olan 'uzun uykucu' dediğimiz bireyler var. Bunlar genetik olarak belirlendiği için çok değiştirilebilen şeyler değil" diye konuştu. Bunun dışında uykunun bozulmasına yol açan hastalıkların tanımlanması ve tedavi edilmesi gerektiğine dikkati çeken Şenel, uykuyu hem içsel hem de dışsal nedenlerin etkilediğini dile getirdi. Gürültü ve ışık gibi her türlü dış etkenin uykuyu etkilediğini anlatan Şenel, "Hekimler olarak bizim daha çok ilgilendiğimiz içsel yani kişiyle ilgili nedenler. Uyku hastalığı, uykunun içeriğini, kalitesini ve sağlığını bozabilir. Bunlar arasında uykusuzluk hastalığı, uyku aknesi dediğimiz horlamanın altında yatan nefes durması gibi seyreden ciddi hastalıklar, huzursuz bacak sendromu ya da uyurgezerlik gibi çok farklı rahatsızlıklar olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Uyku süresi Uyku hastalığı Doç. Dr. Gülçin Benbir Şenel
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