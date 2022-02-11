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11 Şubat 2022 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:11 Şubat 2022 Cuma 09:00:00

Uyku bozukluğu kanser riskini artırıyor

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Uzmanlar, kronik uyku bozukluğunun kanser riskini artırdığını söyledi. Uyku bozukluğunun bağışıklık sistemini bozduğunu belirten Prof. Dr. Levent Öztürk, bu durumda vücudun kanserli hücreyle savaşmakta zorluk çektiğine işaret etti.

Uzmanlar, kronik uyku bozukluğunun kanser riskini artırdığını söyledi. Uyku bozukluğunun bağışıklık sistemini bozduğunu belirten Prof. Dr. Levent Öztürk, bu durumda vücudun kanserli hücreyle savaşmakta zorluk çektiğine işaret etti. Uykusuzluğun sağlığa pek çok zararı olduğunu vurgulayan Öztürk şunları kaydetti: "Kronik bir şekilde uykumuzu eksik aldığımız zaman yetersiz uyku uyuduğumuzda kansere zemin hazırlayabiliyoruz çünkü uykusuzluğun özellikle bağışıklık sistemini bozduğunu biliyoruz. Bağışıklık sistemininse belli bölümleri, özellikle vücutta ortaya çıkan kanser hücrelerinin yok edilmesiyle ilgileniyor. Bu yok edilme bozulduğu zaman orada yeni ortaya çıkmış bir kanser hücresi yerleşip bir hastalığa dönüşebilir." Öztürk, kanser teşhisi konulmuş olan hastalarda görülen uyku bozukluğunun da tedavi sürecini etkilediğine dikkati çekti.

Etiketler : Uyku bozukluğu Prof. Dr. Levent Öztürk kronik uyku bozukluğu
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