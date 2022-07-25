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25 Temmuz 2022 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 08:30:00

Uyku apnesinden kurtulun yaşam kalitenizi artırın

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Tedavi edilmediği takdirde ciddi problemlere gebe olan uyku apnesi tedavisinde temel yaklaşım; kilo vermek, alkol, sigara ve ilaç kullanımını kısıtlamak, reflüyü önleyici tedbirler ve uyku pozisyonunun ayarlanmasıdır.

Tedavi edilmediği takdirde ciddi problemlere gebe olan uyku apnesi tedavisinde temel yaklaşım; kilo vermek, alkol, sigara ve ilaç kullanımını kısıtlamak, reflüyü önleyici tedbirler ve uyku pozisyonunun ayarlanmasıdır. Üst solunum yolunda belirgin darlıklar varsa cerrahi tedavinin devreye girdiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Tolgahan Çatlı "Burun ve boğazda yer alan tıkanıklıkları ortadan kaldırmak amacıyla başta burun kıkırdak ve kemik eğriliklerine, normalden büyük bademciklere veya boğaz girişini tıkayan yumuşak damak/küçük dil ve dil kökü hatta üst ve alt çeneye yönelik çeşitli cerrahi uygulamalar vardır. Hangi hastaya hangi cerrahi prosedürün uygun olduğu kararında elbette en önemli basamak muayenedir. Bu değerlendirme kulak burun boğaz uzmanlarınca yapılır ve gerekirse multidisipliner bir yaklaşımla hastalar konseylerde konsülte edilerek en uygun cerrahi müdahaleye karar verilmiş olur" diye konuştu.

Etiketler : uyku apnesi tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Tolgahan Çatlı Burun ve boğazda
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